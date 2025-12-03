پخش زنده
هزار و ۳۰۰ بسته معیشتی به خانواده زندانیان نیازمند یزدی با حضور رئیس سازمان زندانها به ارزش حدود چهار میلیون تومان اهدا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، همزمان با حضور محمدی در سازمان زندانها در استان یزد و درقالب برنامههای این سفر استانی، ۱۳۰۰ بسته معیشتی با همت نیکوکاران تهیه و به خانواده زندانیان نیازمند اعطا شد.
این اقدام در حاشیه بازدید رئیس سازمان زندانها از زندان مرکزی یزد انجام شد.
این بستههای معیشتی شامل برنج، روغن و سایر اقلام خوراکی، هر بسته به ارزش حدود چهار میلیون تومان است که توسط نیکوکاران یزدی بین خانواده زندانیان نیازمند توزیع شد.