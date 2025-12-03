پخش زنده
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خرمشهر با بیان اینکه فرآیند صدور مجوزهای گردشگری در منطقهآزاد اروند با اتصال به سامانه جامع وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکانیزه شد، گفت: این اقدام با هدف شفافسازی، تسهیل سرمایهگذاری و ارتقای خدمات گردشگری منطقه انجام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سجاد پاکگهر امروز گفت: این سامانه با هدف یکپارچهسازی اطلاعات، کاهش بروکراسی، تسریع روند صدور مجوزها و تسهیل ارتباط میان سرمایهگذاران و دستگاههای اجرایی راهاندازی شده است.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خرمشهر افزود: سامانه صدور موافقت اصولی و مجوز ایجاد، اصلاح و تکمیل تأسیسات گردشگری بهگونهای طراحی شده تا متقاضیان بتوانند همه مراحل اداری، بارگذاری مدارک و پیگیری درخواستها را به صورت برخط انجام دهند.
وی گفت: متقاضیان ابتدا باید در سامانه my.mcth.ir ثبتنام و سپس با ورود به حساب کاربری خود نوع مجوز مورد نظر را انتخاب کنند. تکمیل فرم درخواست، بارگذاری مدارک شامل طرح توجیهی، مستندات توان مالی، برنامه فیزیکی و سایر مستندات، مرحله دریافت کد رهگیری را به دنبال خواهد داشت. مراحل اعتبارسنجی مدارک، ارائه تعهدنامه محضری، گواهی عدم بدهی بانکی و اعلام زمان بازدید کارشناسان نیز از طریق سامانه و پیامک اطلاعرسانی میشود.
مدیر توسعه گردشگری و میراثفرهنگی سازمان منطقهآزاد اروند افزود: برای دریافت مجوز ایجاد یا اصلاح تأسیسات گردشگری، ارائه مدارکی مانند پروانه ساخت از شهرداری، تأیید نقشهها و پاسخ به استعلامات ضروری است و متقاضیان باید این مدارک را در سامانه بارگذاری کنند.
وی همچنین با تأکید بر لزوم بارگذاری دقیق اسناد مالکیت زمین گفت: متقاضیان باید مدارک متناسب با نوع مالکیت خود از جمله اسناد رسمی، قراردادهای اجاره از دستگاههای اجرایی، اجارهنامه همراه رضایت محضری مالک یا قراردادهای اداره اوقاف را به سامانه ارائه کنند.
پاکگهر هدف از این روند مکانیزه را سهولت صدور مجوز، شفافیت در الزامات قانونی و ایجاد زمینه مناسب برای توسعه سرمایهگذاری گردشگری در منطقه دانست و افزود: رونق گردشگری در اروند ممکن است نقش مهمی در اشتغالزایی و شکوفایی ظرفیتهای اقتصادی و فرهنگی منطقه داشته باشد.