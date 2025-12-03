اهدای دو ویلچر به مددجویان ایلام توسط هلالاحمر
جمعیت هلالاحمر استان ایلام دو دستگاه ویلچر به ارزش ۱۵ میلیون تومان را به مددجویان نیازمند استان اهدا کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ «حمزه محمدیمقدم» مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان ایلام، از اهدای دو دستگاه ویلچر به مددجویان خبر داد و اظهار داشت: ارزش این دو ویلچر در مجموع ۱۵۰ میلیون ریال برآورد شده است.
وی با قدردانی از نیکوکارانی که تاکنون در تأمین نیازهای این نهاد حمایتی همراه بودهاند، افزود: این ویلچرها به دو نفر از مددجویان نیازمند در استان اهدا شد.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان ایلام با تأکید بر نقش مؤثر خیرین در کمکرسانی به اقشار آسیبپذیر، از عموم نیکاندیشان دعوت کرد در تهیه ملزومات و تجهیزات پزشکی برای مددجویان، این مجموعه را همراهی کنند.