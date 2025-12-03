پیگیری اجرای مصوبات سفر وزیر راه و شهرسازی به بوشهر
استاندار بوشهر با هدف پیگیری اجرای مصوبات سفر وزیر راه و شهرسازی به بوشهر با مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی دیدار کرد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، ارسلان زارع در نشست با سعید رسولی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با هدف تحقق مصوبات سفر وزیر راه و شهرسازی به استان اظهار کرد: تسریع در آماده سازی زمینهای الحاق شده به شهرها، بهخصوص در مرکز استان برای تأمین زمین مورد نیاز گروههای مشمول قانون مسکن ملی با تامین و تزریق به موقع اعتبار مورد نیاز از طریق صندوق ملی مسکن مورد تاکید قرار دارد.
وی بر لزوم برقراری ارتباط و ایجاد هماهنگی لازم بین وزارت راه و شهرسازی و وزارت نیرو برای تسریع در انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک و شروع عملیات اجرایی شبکه و تاسیسات فاضلاب عالیشهر و خدمات زیربنایی طرحهای نهضت ملی مسکن تاکید کرد.
زارع اظهار کرد: بررسی روند پیشرفت فیزیکی قطعات بزرگراهی در دست ساخت از جمله کنارتخته دالکی، اهرم برازجان، دیلم هندیجان، بوشهر شیف گناوه، کمربندی گناوه، جم فیروز آباد، بلوار وفاق دیر کنگان، آبدان دوراهک، بوشهر- دلوار -دیر و کمربندی آبپخش و اتخاذ تصمیم در خصوص رفع برخی مشکلات و موانع اجرایی مورد تاکید قرار دارد.
وی خواستار اتخاذ تصمیم در خصوص کمک به تأمین منابع مالی مورد نیاز تکمیل بیمارستانهای فاطمه زهرا بوشهر و ۱۷ شهریور برازجان شد.
استاندار بوشهر گفت: کمک به تأمین منابع مالی برای ایمن سازی برخی از محورهای اصلی شبکه راههای استان از جمله دلوار خورشهاب، جم پالایشگاه، پل رودخانه باهوش اهرم و پیچهای حادثه آفرین استان از اولویتهای استان است.
وی همچنین خواستار افزایش مشارکت وزارت راه و شهرسازی در ساماندهی و مرمت بافتهای فرسوده و تاریخی شهرهای واجدشرایط استان بوشهر شد.
زارع گفت: جانمایی و معرفی زمین مورد نیاز برای طراحی و ساخت هنرستان مهارتی حوزه دریایی و بندری در استان توسط سازمان بنادر و دریانوردی مورد تاکید قرار دارد.