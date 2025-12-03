همزمان با سفر رییس قوه قضاییه به استان یزد، تعداد ۱۳۰ مددجو از زندان‌های استان آزاد شده و به آغوش گرم خانواده خود بازگشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، همزمان با سفر قوه قضاییه به استان و در حاشیه بازدید رئیس سازمان زندان‌های کشور از زندان مرکزی یزد، تعداد ۱۳۰ زندانی از زندان‌های استان آزاد شدند که از این تعداد ۲۰ مددجو محکوم مالی جرائم غیر عمد به کمک خیرین و به همت ستاد مردمی دیه استان آزاد و به آغوش گرم خانواده خود بازگشتند.

رئیس سازمان زندان‌های کشور در این مراسم ضمن تقدیر از اقدام خیرخواهانه نیکوکاران یزدی در امر آزادسازی زندانیان جرائم غیر عمد، از مددجویان خواست قدردان این موهبت باشند.

غلامعلی محمدی ابراز امیدواری کرد از برکت این اقدام نیکو، مددجویان آزاد شده طریق زندگی سعادتمندانه را پیش گرفته و عاقبت بخیر بشوند.

از ۲۰ زندانی جرایم غیرعمد که در این آیین آزاد شدند ۱۶ محکوم مالی، ۳ محکوم پرداخت مهریه و یک محکوم پرداخت نفقه بودند.

گفتنی است به همت ستاد مردمی دیه استان از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۲۸ مددجو از زندان‌های استان آزاد شده و به آغوش گرم خانواده خود بازگشتند که از این تعداد ۲۰۶ مددجو مرد و ۲۲ مددجو زن بودند و در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۷۰ درصد رشد داشته است.