پخش زنده
امروز: -
مدیرکل کنسولی وزارت امور خارجه در گفتوگو با خبرنگاران از آزادی و انتقال تعدادی از زندانیان ایرانی محبوس در کویت به کشور خبر داد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، به گفته مجتبی شصتی کریمی، با تلاش مشترک وزارت امور خارجه و وزارت دادگستری و با هماهنگیهای انجام شده توسط سفارت جمهوری اسلامی ایران در کویت، ۱۴ ایرانی محکوم به حبس در زندانهای کویت، امروز به کشور منتقل شدند و باقیمانده دوران محکومیت خود را در زندانهای داخل کشور سپری خواهند کرد.
مدیرکل کنسولی وزارت امور خارجه افزود: براساس موافقتنامه انتقال محکومین میان جمهوری اسلامی ایران ودولت کویت، زندانیان ایرانی واجد شرایط که احکام قطعی محکومیت آنان صادر شده است پس از طی مراحل اداری به زندانهای داخل کشور منتقل میشوند.
در این رابطه سال گذشته نیز ۳۶ محکوم که درحال گذراندن محکومیت خود بودند به کشور منتقل شدند.
شصتی کریمی ضمن قدردانی از همکاری مقامات دولت کویت برای انتقال محکومین و حمایتهای کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران در کویت از زندانیان ایرانی در این کشور، ابراز امیدواری کرد: همکاریهای خوب کنسولی و قضایی بین دو کشور استمرار یابد.