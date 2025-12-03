پخش زنده
امروز: -
دیدار تیمهای رئال مادرید و اتلتیک بیلبائو و دو دیدار از لیگ برتر والیبال، امروز از شبکه ورزش پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، اتلتیک بیلبائو و رئال مادرید در چارچوب هفته نوزدهم لالیگا، امشب به مصاف هم میروند.
این دیدار از ساعت ۲۱:۳۰، در برنامه «لذت فوتبال»، با گزارشگری سعید زلفی، به صورت زنده پخش می شود.
عملکرد آماری اتلتیک بیلبائو در ۱۰ بازی قبلی، مجموعا ۱۲ گل خورده و ۱۰ گل به ثمر رسانده است.
رئال مادرید نیز در ۱۰ بازی قبلی، مجموعا ۹ گل خورده و ۱۸ گل به ثمر رسانده است.
شبکه ورزش در چارچوب رقابتهای هفته چهارم لیگ برتر والیبال، امروز دیدار شهداب یزد و پیکان تهران و رقابت بین دو تیم طبیعت و پاس گرگان را در برنامه «ورزش ایران» به صورت مستقیم پخش میکند.
جدال بین شهداب یزد و پیکان تهران، ساعت ۱۶ و رقابت بین دو تیم طبیعت و پاس گرگان، ساعت ۱۸:۳۰، با گزارشگری اختصاصی و به صورت زنده پخش می شود.
سی و نهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی باشگاههای برتر مردان ایران با حضور تیمهای منتخب در حال برگزار شدن است.