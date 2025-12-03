به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، وبینار توسعه همکاری‌های استان ولگاگراد روسیه با سه استان ایران با هماهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در مسکو و به ریاست آقای احمد حیدریان سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در آستراخان برگزار شد. در این نشست، مقامات ارشد اقتصادی، صنعتی، کشاورزی، تجاری، دانشگاهی سه استان مزبور و نمایندگان دفتر وزارت امور خارجه ایران، کارشناس میز روسیه در وزارت خارجه و کارشناس مسئول بخش اقتصادی سفارت در مسکو و همچنین مسئولان کمیته سیاست اقتصادی و توسعه استان ولگاگراد و تیم همراه حضور داشتند.

در این وبینار، طرفین به بررسی راه‌های تقویت همکاری‌های اقتصادی، صنعتی، کشاورزی، حمل‌ونقل، لجستیک، آموزش عالی، گردشگری و گردشگری سلامت پرداختند. نمایندگان سه استان شمالی ایران و استان ولگاگراد بر این نکته تأکید کردند که بستر همکاری‌های دوجانبه، مبتنی بر منافع مشترک و ظرفیت‌های واقعی است و فرصت‌های جدید می‌تواند مسیر ارتباطات تجاری و اقتصادی را گسترش دهد.

نمایندگان استانداری‌های گیلان، مازندران و گلستان با ارائه گزارشی از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری، تولیدی، تجاری، کشاورزی، شیلات، صنایع غذایی، محصولات گل و گیاه، فناوری و همچنین گردشگری فرهنگی و سلامت، آمادگی عملی برای توسعه روابط با ولگاگراد را اعلام کردند.

همچنین نمایندگان استان گلستان بر اهمیت مسیر ترانزیتی ریلی اینچه‌برون – ترکمنستان – قزاقستان – روسیه و نقش آن در تسهیل حمل‌ونقل کالای دو طرف تأکید نمودند.

احمد حیدریان هدف از برگزاری وبینار را «استفاده بهینه از فرصت‌های همکاری میان استان‌های شمالی جمهوری اسلامی ایران و استان ولگاگراد» عنوان و یادآوری کرد؛ که ظرفیت‌های «موافقت‌نامه جامع مشارکت راهبردی ایران و روسیه» و همچنین نتایج نشست اخیر استانداران استان‌های ساحلی خزر در رشت، فضا را برای معرفی ظرفیت‌های جدید و تعریف حوزه‌های همکاری مشترک با واحد‌های جنوبی فدراسیون روسیه را فراهم کرده است.

سرکنسول کشورمان همچنین بر آمادگی کنسولگری برای تسهیل تماس‌ها، هماهنگی‌های بین‌استانی، پیگیری پروژه‌های مشترک و حمایت از برنامه‌های اقتصادی، تجاری، فرهنگی و دانشگاهی تأکید کرد.

خانم گالینا بیکادورووا، رئیس کمیته سیاست اقتصادی و توسعه ولگاگراد، روابط طرفین را «مبتنی بر منافع مشترک و برخوردار از پشتوانه‌ای محکم برای توسعه بیشتر» توصیف و افزود؛ که همکاری‌های شکل‌گرفته طی سال‌های اخیر، از جمله فعالیت اتاق بازرگانی مازندران در ولگاگراد، نشان‌دهنده پویایی و ثبات رو به رشد روابط است.

به گفته طرف روس، تمرکز این نشست بر توسعه همکاری در حوزه‌های صنعت، کشاورزی، افزایش مبادلات تجاری، تبادل علمی، همکاری دانشگاهی، رویداد‌های فرهنگی و مشارکت جوانان بوده است.

در پایان نشست، طرفین ضمن شناسایی حوزه‌های اولویت‌دار همکاری، درخصوص برنامه اقدام مشترک برای ماه‌ها و سال‌های آینده و تبادل هیات توافق کردند. دو طرف ابراز امیدواری کردند که با استمرار تماس‌های مستقیم، تبادل هیئت‌های تجاری و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری، زمینه برای گسترش روابط استانی و ارتقای همکاری‌های عملیاتی بین استان‌های شمالی ایران و ولگاگراد بیش از گذشته فراهم شود.