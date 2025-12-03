مدیرکل آموزش و پرورش البرز اعلام کرد: ۱۱ دانش آموز استان البرز به عنوان پژوهشگر و فناور برتر در کشور شناخته شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، فرزاد شعبانی گفت: دانش آموزان ستایش قراگوزلو در پایه اول ابتدایی و محمد رهام جعفری در پایه دوم ابتدایی مدارس دولتی این استان رتبه برتر پژوهش کشور را به خود اختصاص دادند.

همچنین سرایش بهادری، محمد متین پروریزی، سارینا انور زاده صحرا گرد، امیر علی سبحانی، نازنین خوشه کار و غزل عطاری از دانش آموزان دوره اول و دوم متوسطه مدارس دولتی و سمپاد استان رتبه برتر کشور را کسب کردند.

مدیرکل آموزش و پرورش البرز افزود: ریحانه یوسفی، محمد مهدی اجلالی پور و دینا شوندی از دانش آموزان با نیاز‌های ویژه مدارس دوره اول و دوم متوسطه و فنی حرفه‌ای حائز رتبه برتر کشور شدند.

شعبانی از دوره دانش آموزی به عنوان مهمترین و بهترین زمان برای یادگیری و پژوهش یاد کرد و یادآورشد: پژوهش کردن خوب دیدن، خوب شنیدن و توجه کردن را به فرد یاد می‌دهد.

وی تصریح کرد: لذت یافتن در پژوهش به قدری بالا است که باید آن را با سوق دادن دانش آموزان به سمت مطالعه کردن و پرسش کردن تقویت کنیم.

مدیرکل آموزش و پرورش البرز با بیان اینکه دانش آموزی در مسیر پژوهش حرکت می‌کند که اهل مطالعه کردن باشد، ادامه داد: پژوهش در کیفیت بخشی به فرآیند تعلیم و تربیت نقش تاثیرگذاری دارد که این مهم در سال‌های اخیر مورد توجه معلمان و دانش آموزان این استان قرارگرفته است.