به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، شبکه تلویزیونی "ای تی وی" (itv) اعلام کرد: بیش از ۱۴ هزار منزل در منطقه "ترنبریج ولز" (Tunbridge Wells) هنوز آب ندارند. چهار روز پیش، ساکنان ۲۴ هزار منزل در این منطقه، از پایین بودن کیفیت آب، فشار اندک و یا قطعی آب، شکایت کردند و شرکت آب "جنوب شرق" (South East Water) از مشترکان خواست تا آب را مصرف نکنند و توزیع آب در بطری آغاز شد.

مدیران این شرکت از مشترکان، به خاطر پایین بودن کیفیت آب، پوزش خواستند و قول دادند: هر چه زودتر، مشکل را برطرف کنند. گفته شده ورود آلاینده‌های ناشی از سیلاب‌ها موجب بروز مشکل در تصفیه آب شده است.

به گزارش شبکه "آی تی وی"، مدیران شرکت مایک مارتین، نماینده این حوزه، با انتقاد از مدیریت شرکت آب "جنوب شرق"، این گونه مدیریت را "کاملا شکست خورده" نامید و خواستار استعفای مدیرعامل این شرکت شد. مدیران این شرکت می‌گویند چنین حوادثی، کاملا عادی‌اند و در زمان هایی، به علت عوامل طبیعی، مشکلاتی در آبرسانی، از جمله پایین آمدن کیفیت آب، پدید می‌آید. این شرکت در ۵ روز اخیر، بیش از ۶ میلیون لیتر، آب در بطری به مشترکان رسانده است تا مشکل برطرف شود. سخنگوی دفتر نخست وزیری انگلیس ابراز امیدواری کرده است این شرکت آب خصوصی، هر چه زودتر مشکل را برطرف کند.

این چندمین بار در سال‌های اخیر است که قطع آب ساکنان بخش‌های وسیعی از این کشور را مستاصل می‌کند.