همزمان با سفر مسئولان قضایی به استان یزد، ۱۰ سری جهیزیه و هزار و ۳۰۰ بسته معیشتی به خانواده های زندانیان نیازمند اهدا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در جریان سفر استانی رئیس دستگاه قضا به استان یزد و طی برنامهای در ادارهکل زندانهای استان که با حضور محمدی رئیس سازمان زندانها برگزار شد، ۱۰ سری جهیزیه به فرزندان زندانیان نیازمند اهدا شد.
این اقلام به همت خیرین و گروههای جهادی یزدی تدارک دیده شده است.
همچنین همزمان با سفر رئیس سازمان زندانها کشور به یزد، هزار و ۳۰۰ بسته معیشتی با همت نیکوکاران به خانواده زندانیان نیازمند اعطا شد.
این بستههای معیشتی شامل برنج، روغن و سایر اقلام خوراکی هر بسته به ارزش حدود چهار میلیون تومان است.