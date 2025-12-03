به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، سرهنگ دوم کمیل ابراهیمی گفت: مأموران پلیس آگاهی سیاهکل در حین گشت‌زنی در محور سنگر به سیاهکل به یک دستگاه خودرو نیسان مشکوک شدند و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

فرمانده انتظامی سیاهکل از کشف ۲ هزار و ۵۲۵ کیلوگرم گندم قاچاق در بازرسی از این خودرو خبر داد و افزود: متهم ۴۱ ساله با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

وی گفت: محموله کشف شده طی هماهنگی تحویل اداره تعزیرات شد و کارشناسان ارزش تقریبی آن را ۶۰ میلیون ریال برآورد کردند.