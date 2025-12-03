پخش زنده
صحبتی گفت: ۳۰ درصد موارد مراجعه به پزشکان با علائم مشابه آنفلوانزا است و آزمایشها نشان میدهد که بیش از ۳۵ درصد این موارد مثبت است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکزکرمان،وی افزود: در حالی که حد هشدار موارد آنفلوانزا ۱۰ درصد است، ما آستانه هشدار را پشت سر گذاشتهایم و میتوانیم بگوییم که در موج جدید آنفولانزا به سر میبریم.
مدیر گروه مبارزه با بیماریهای واگیردار دانشگاه علوم پزشکی کرمان خاطرنشان کرد: ویروسی که امسال شایع شده، نسبت به سالهای گذشته جهشهایی داشته که باعث شده علائم شدیدتر باشد و احتمال عوارض و بستری شدن بیماران را بیشتر میکند دکتر صحبتی اضافه کرد:تصمیمهای خوبی به ویژه در مراکز تجمعی شامل خوابگاهها، مدارس شبانهروزی و مراکز اقامتی بهزیستی در نظر گرفته شد. لازم است افراد پرخطر در این مراکز به صورت ویژه مدنظر قرار بگیرند، کسانی که علامتدار هستند جداسازی شوند.
تعطیلی مدارس در صورت ضرورت
مدیر گروه مبارزه با بیماریهای واگیردار علوم پزشکی کرمان به تدوین شیوهنامه مشترک وزارت بهداشت و آموزش و پرورش اشاره کردو تصریح کرد: در این شیوهنامه قید شده که اگر در مدارسی، تعداد دانشآموزان مبتلا در هر کلاس بیش از سه نفر و بیش از سه کلاس در هر مدرسه این شرایط را داشته باشند، نسبت به تعطیلی باید تصمیمگیری شود. تعطیلی یا آموزش غیرحضوری باید حداقل ۵ روز باشد تا مؤثر واقع شود. این تصمیمها در هر استان و شهرستان بر اساس شرایط خاص، توسط دانشگاه علوم پزشکی، آموزش و پرورش و استانداری اطلاعرسانی میشود.
گروههای پرخطر واکسن بزنند
وی زمان طلایی تزریق واکسن آنفلوانزا را اوایل پاییز عنوان کرد و گفت: کسانی که جزو گروههای پرخطر هستند (افراد بالای ۶۵ سال، مادران باردار، افراد با بیماری زمینهای قلبی، ریوی و ...) و جا ماندهاند، هر زمانی میتوانند این واکسن را تزریق کنند وی با بیان اینکه داروهای مورد نیاز تامین شده و از نظر تختهای بیمارستانی مشکل خاصی وجود ندارد، تاکید کرد: کسانی که علائمشان بیش از چهار روز طول بکشد، بیماری زمینهای داشته باشند، دچار تنگی نفس شدید همراه با درد قفسه سینه یا کاهش سطح هوشیاری شوند، باید برای مداخلات تخصصیتر به بیمارستان مراجعه کنند.