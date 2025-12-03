فرمانده انتظامی ویژه و دریابانی کیش از بازگشت یک میلیارد و ۴۴۰ میلیون ریال به مالباختگان پرونده‌های جرائم سایبری در آبان امسال خبر داد.

بازگشت ۱ میلیارد و ۴۴۰ میلیون ریال به مالباختگان در کیش

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سرهنگ نبی‌اله قاسمی، گفت: کارشناسان پلیس فتا با بررسی و رسیدگی به چندین پرونده کلاهبرداری اینترنتی، موفق شدند مبالغ کلاهبرداری شده را شناسایی و به مالباختگان تحویل دهند.

او افزود: ارسال پیامک حاوی پیوند‌های آلوده و انتقال افراد به درگاه‌های پرداخت جعلی، خرید‌های اینترنتی از صفحات اینستاگرامی، وعده وام‌های فوری و سرمایه‌گذاری با وعده درآمد شگفت انگیز از مهمترین علل وقوع کلاهبرداری‌های اینترنتی در ماه گذشته بوده است.

رئیس پلیس کیش، گفت: با انجام کار‌های تخصصی، ردیابی مبادلات مالی و همکاری موثر با دستگاه قضایی، مجموع مبالغ کلاهبرداری شده بیش از یک میلیارد و ۴۴۰ میلیون ریال به حساب مالباختگان بازگشت داده شد.

سرهنگ قاسمی، تصریح کرد: پلیس از هر تلاشی برای حفظ امنیت و آرامش ساکنان و گردشگران دریغ نخواهد کرد و شهروندان می‌توانند با مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک، با شماره فوریت‌های سایبری پلیس فتا ۰۹۶۳۸۰ تماس بگیرند.