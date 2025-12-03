پخش زنده
کتاب «خاطرات سفیر» اثر نیلوفر شادمهری عنوان کتابی است که معاونت فرهنگی سازمان جهاد دانشگاهی تهران برای این دوره از مسابقات کتابخوانی دانشجویی هشت بهشت برگزیده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، این کتاب شامل خاطرات دختر مسلمانی در کشور فرانسه است که هر چند برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری حضور دارد، اما سفیری برای دفاع از حقیقت اسلام شده است.
مواجهه او با آدمهای مختلف و اتفاقات متفاوت این خاطرات را جذابتر میکند، از قبول نشدنش در بهترین دانشگاه فرانسه تنها به دلیل حجابش و دست ندادن با سرشناسترین اساتید مرد تا برگزاری دعای عهد در اتاق خوابگاه و خواندن دعای کمیل.
نیلوفر شادمهری در کتاب خاطرات سفیر به بیان چالشهای یک بانوی مسلمان به عنوان دانشجوی ممتاز ایرانی در فرانسه میپردازد که با نگارشی صمیمی و ساده، خواننده را به خوابگاهی در پاریس میبرد و او را با رویدادها، تجربهها و خاطراتش شریک میکند.
باشگاه کتابخوانی دانشجویان ایران وابسته به معاونت فرهنگی سازمان جهاد دانشگاهی تهران، آزمون این مسابقه کتابخوانی را روز یکشنبه ۳۰ آذر ۱۴۰۴ بهصورت آنلاین (برخط) از ساعت ۹ تا ۲۴ از طریق پایگاه اطلاعرسانی باشگاه کتابخوانی دانشجویان ایران به نشانی BookRc.ir برگزار میکند.
عضویت در سایت برای ثبتنام علاقهمندان در مسابقه مجازی کتابخوانی کافی است.
دانشجویان علاقهمند کتابخوانی برای کسب اطلاعات بیشتر و عضویت در کانال مسابقه کتابخوانی میتوانند در پیامرسانهای تلگرام و ایتا با شناسه @FarhangiJUT عضو شوند.
عضویت در کانال ایتا و تلگرام مسابقات کتابخوانی هشت بهشت از طریق شناسه @FJUTBookRC امکانپذیر است.