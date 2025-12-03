به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده هنگ مرزی درگز گفت: مرزبانان گروهان نوخندان هنگ مرزی در عملیاتی غافلگیرانه، سه متهم را که مشغول حفاری غیرقانونی به قصد یافتن آثار باستانی بودند، دستگیر و به مراجع قضایی معرفی کردند.

سرهنگ «جواد حسین‌ زاده» افزود: مرزبانان گروهان نوخندان با اشراف اطلاعاتی دقیق و پایش میدانی، موفق به شناسایی و دستگیری این افراد در حین عملیات حفاری شدند.

وی بیان کرد: این متهمان با استفاده از تجهیزات کنده کاری، قصد آسیب زدن به سرمایه‌ های ملی و هویت تاریخی این مرز و بوم را داشتند که با هوشیاری مرزبانان نقشه‌ های آنها شکست خورد.

فرمانده هنگ مرزی درگز اظهار کرد: حفاظت از مرزهای میهن تنها در جلوگیری از تردد غیرمجاز خلاصه نمی‌ شود، بلکه ما پاسداران ثروت‌ های تاریخی این خاک نیز هستیم و هرگونه تعرض به میراث فرهنگی را با شدیدترین برخورد قانونی پاسخ خواهیم داد.

بر اساس اعلام مرزبانی خراسان رضوی این استان در مجموع ۸۳۵ کیلومتر مرز مشترک با کشورهای ترکمنستان (۵۳۵ کیلومتر) و افغانستان (۳۰۰ کیلومتر) دارد که ۲۸۳ کیلومتر از مرزهای شمالی کشور با ترکمنستان توسط هنگ مرزی درگز در نوار مرزی شهرستان‌ های کلات، درگز و قوچان حراست و صیانت می‌ شود.

درگز در فاصله ۲۷۰ کیلومتری مشهد قرار دارد.