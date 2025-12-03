راه صعب العبورترین روستای شهرستان دشتی آسفالت می‌شود

معاون فنی و نظارت اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان گفت: راه روستایی «بن بید» تا مرکز بخش شنبه به‌عنوان صعب العبورترین نقاط روستایی شهرستان دشتی بهسازی و آسفالت می‌شود.