راه صعب العبورترین روستای شهرستان دشتی آسفالت میشود
معاون فنی و نظارت اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان گفت: راه روستایی «بن بید» تا مرکز بخش شنبه بهعنوان صعب العبورترین نقاط روستایی شهرستان دشتی بهسازی و آسفالت میشود.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، بهرام اسدی افزود: این مسیر در مجموع به طول ۲۹ کیلومتر، طرح آسفالت ۱۶ کیلومتر آن با مشارکت شرکت ملی نفت با اعتبار ۷۵۰ میلیارد ریال از منابع سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای در دست اجراست.
وی با اشاره به فعالیت میدان گازی «خارتنگ» در این محدوده، اظهار کرد: مقرر شده شرکت ملی نفت در راستای مسئولیت اجتماعی، درخصوص تکمیل بقیه طرح نیز مشارکت داشته باشد.
معاون فنی و نظارت اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان یادآور شد: روستای «بن بید» از روستاهای بالای ۲۰ خانوار فاقد راه دسترسی مناسب است که اجرای این طرح میتواند به ارتقای کیفیت زندگی اهالی آن منجر شود.
به گفته وی، اکنون ۹۸ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار بوشهر از راه آسفالته بهرهمند هستند که از نظر این شاخص، استان برتر کشور هستیم.
اسدی ابراز امیدواری کرد: با طرحهای در دست اجرا، شاهد ارتقاء شاخص برخورداری از راه دسترسی مناسب و رضایتمندی بیشتر کاربران جادهای بهخصوص روستائیان خواهیم بود.