پاویون شرکت‌های دانش‌بنیان با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی و با همکاری معاونت علمی رئیس جمهور از صبح امروز در محل دائم نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، پاویون شرکت‌های دانش‌بنیان با هدف معرفی تازه‌ترین توانمندی‌ها و محصولات فناورانه به فعالان صنعت آب‌وفاضلاب کشور، همزمان با آغاز به کار نمایشگاه بین‌المللی صنعت آب ایران برپا شده است و تا ۱۵ آذرماه ادامه دارد.

این رویداد به عنوان بزرگ‌ترین گردهمایی صنعتی و تجاری در حوزه آب‌وفاضلاب، میزبان شرکت‌های توانمند داخلی و خارجی فعال در این صنعت است. در پاویون شرکت‌های دانش‌بنیان، ۹ شرکت حضور دارند و جدیدترین محصولات و دستاورد‌های فناورانه خود را برای بازدید متخصصان، مدیران صنعت و فعالان حوزه آب و محیط‌زیست ارائه کرده‌اند.

شرکت آرین کلید پارس تولیدکننده و تأمین‌کننده داخلی تجهیزات فشار متوسط برق است و محصولات آن دارای تاییدیه‌های معتبر از توانیر، پژوهشگاه نیرو، ICMET، EPIL و KERI هستند. این شرکت با محصول تجهیزات شبکه اتوماسیون صنعتی در نمایشگاه حضور دارد.

شرکت بلور آزمای سنجش نور، از شرکت‌های فعال در حوزه اسپکتروفتومتری با فعالیت در زمینه طراحی سیستم‌های اپتیک و اپتوالکترونیک، تولید ریجنت‌ها و کیت‌های آزمایشگاهی و خدمات طیف‌سنجی در نمایشگاه حضور دارد. محصول ارائه‌شده در این نمایشگاه، دستگاه اسپکتروفتومتر NIR-Vis-UV است.

شرکت مهندسی سازگان ارتباط با ۳۰ سال تجربه در طراحی و تولید تجهیزات الکترونیک، مخابرات، اتوماسیون صنعتی و نرم‌افزار با کاربرد در صنایع برق، آب، نفت و گاز با محصول محصول RTU در این نمایشگاه حضور دارد.

شرکت صنعت و معدن شایان فناوران آمیتیس، فعال در طراحی و ساخت ماشین‌آلات حفاری و بارگیری مکانیزه برای پروژه‌های تونل‌سازی و معادن زیرزمینی، محصول رودهدر شایان را در این رویداد معرفی می‌کند.

مهندسی فراز تصفیه طراح و سازنده سیستم‌های تصفیه آب‌وفاضلاب و ارائه‌دهنده راهکار‌های تبدیل پساب خاکستری و فناوری‌های نوینی مانند MBR، محصول بیوراکتور غشایی را ارائه کرده است.

شرکت فن نیرو، بنیان‌گذار طراحی و ساخت آب‌شیرین‌کن‌های MED در کشور و بومی‌ساز دانش فنی این سامانه‌ها، با محصول سیستم‌های حرارتی شیرین‌سازی آب حضور دارد.

شرکت فناوران فراسنجش شریف، طراح و تولیدکننده تجهیزات اندازه‌گیری و ابزار دقیق مبتنی بر فناوری‌های پیشرفته مانند آلتراسونیک با محصول جریان‌سنج آلتراسونیک کمربندی به این رویداد آمده است.

شرکت نانوحباب انرژی منطقه آزاد ماکو، فعال در توسعه و تجاری‌سازی فناوری نانوحباب با کاربرد‌های گسترده در حوزه آب و محیط‌زیست محصول دانش‌بنیان سامانه نانوحباب را ارائه کرده است.

شرکت توسعه راهکار‌های هوشمند آریس، ارائه‌دهنده راهکار‌های هوش مصنوعی، گلخانه هوشمند، سوپراپلیکیشن‌های یکپارچه و سامانه‌های پشتیبان تصمیم نیز محصولات خود را در این رویداد عرضه می‌کند.

پاویون شرکت‌های دانش‌بنیان با هدف تقویت پیوند میان فناوری‌های نوآورانه و صنعت آب‌وفاضلاب، بستری برای معرفی توانمندی‌ها و توسعه همکاری‌های صنعتی فراهم کرده است و تا پایان زمان برگزاری نمایشگاه میزبان بازدیدکنندگان تخصصی خواهد بود.