صبح امروزیک دستگاه اتوبوس در کیلومتر ۲۴ محور دیواندره–سقز به دلیل انحراف از مسیر دچار سانحه شد و شماری از مسافران آن آسیب دیدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، مدیرعامل هلال احمر کردستان با بیان اینکه در این سانحه ۷ نفر دچار آسیبدیدگی شدند افزود: نیروهای امدادی پایگاه زرینه اوباتو شهرستان دیواندره بلافاصله پس از اعلام حادثه در محل حاضر شده و اقدامات اولیه درمانی و امدادی را برای مصدومان انجام دادند.
همچنین عملیات رهاسازی یکی از مصدومان توسط نجاتگران صورت گرفت و سایر افراد آسیبدیده نیز پس از دریافت کمکهای اولیه به مراکز درمانی منتقل شدند.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کردستان با هشدار نسبت به خطرات جادهای، از رانندگان خواست ضمن رعایت کامل قوانین راهنمایی و رانندگی، با توجه به وضعیت مسیر و شرایط محیطی با احتیاط بیشتری رانندگی کنند تا از تکرار چنین حوادثی جلوگیری شود.