به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ سازمان حج و زیارت با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: پیش‌ثبت‌نام‌کنندگان دارای شرایط تکمیل نام‌نویسی می‌توانند طبق زمان‌بندی تعیین‌شده نسبت به انتخاب کاروان خود اقدام کنند.

بر اساس این اطلاعیه، واجدان شرایط پیش‌ثبت‌نام، از یکشنبه ۱۶ آذر، ساعت ۱۰ صبح می‌توانند برای انتخاب کاروان اقدام کنند. استان زنجان نیز در ردیف استان‌های این روز قرار دارد.

ادامه فرایند تکمیل ثبت‌نام

دوشنبه ۱۷ آذر: انتخاب کاروان برای باقیمانده واجدان مرحله اول

سه‌شنبه ۱۸ آذر: باقیمانده واجدان مرحله دوم

همچنین مهلت انتخاب کاروان برای تمامی واجدان شرایط تا ۲۲ آذر ساعت ۲۴ اعلام شده و پس از آن ظرفیت‌های خالی برای اولویت‌های بعدی آزاد می‌شود.

چه کسانی می‌توانند ثبت‌نام کنند؟

افرادی که پیش‌ثبت‌نام کرده و وجه اولیه را واریز کرده‌اند

ثبت‌نام‌شدگان حج ۱۳۹۹ که انصراف نداده‌اند

نحوه ثبت‌نام قطعی

۱. ورود به سامانه My.haj.ir و انتخاب کاروان

۲. مراجعه به دفتر مدیر کاروان ظرف ۴۸ ساعت جهت تحویل مدارک و انجام معاینات پزشکی

مدارک لازم در دفتر کاروان

کارت ملی

اصل قبض ودیعه (به‌جز ثبت‌نامی‌های سال ۱۳۹۹)

گذرنامه باید دارای اعتبار تا ۳۰ آبان ۱۴۰۵ باشد.

هزینه سفر

پس از انتخاب کاروان، زائران باید مابه‌التفاوت هزینه سفر را حداکثر ظرف یک هفته از طریق سامانه پرداخت کنند.

هزینه قربانی نیز به‌صورت جداگانه اعلام خواهد شد.