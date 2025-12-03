امروز: -
رزمایش ضد تروریسم سهند ۲۰۲۵

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۱۲- ۱۶:۲۱
خبرهای مرتبط

آغاز تمرین مرحله عملیاتی رزمایش «سهند ۲۰۲۵»

سطح آمادگی نیرو‌های عمل‌کننده در رزمایش سهند ۲۰۲۵ بالاست

عملیات تاکتیکی عملیاتی ایران، بلاروس و ازبکستان در رزمایش سهند ۲۰۲۵

برچسب ها: رزمایش ضد تروریسم ، سهند ، سازمان شانگهای
