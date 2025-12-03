به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به وقف زمین این مسجد به همت دکتر علی‌نژاد، خیر هم استانی، گفت: این مسجد با نقشه‌ای جامع که توسط هیئت امنای مسجد تهیه شد، شامل خانه عالم، خانه خادم و بخش تجاری برای درآمدزایی خواهد بود.

حجت‌الاسلام نصیرالسلامی افزود: در سامانه جامع موقوفات استان ۱۴۰۰ موقوفه منفعتی و انتفاعی ثبت شده که بیشتر آنها مسجد و حسینیه هستند.

وی با بیان اینکه بیشترین تعداد مساجد استان در شهرستان‌های گچساران و کهگیلویه است، اضافه کرد: متأسفانه شهر یاسوج با وجود بیشترین جمعیت، کمترین مسجد و حسینیه را با کمتر از ۲۵ مورد دارد که نیازمند مشارکت بیشتر خیران است.

وی در پایان گفت: در سامانه جامع موقوفات استان ۲۲۵ بقعه متبرکه ثبت شد.