مدیر کل ورزشی و اردویی بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور گفت: مسابقات ورزشی بانوان جانباز و همسران ایثارگران سراسر کشور در رامسر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ مسابقات ورزشی بانوان جانباز و همسران ایثارگران در رشته‌های تنیس روی میز و دارت با حضور ۲۵۰ ورزشکار و مربی از ۲۵ استان کشور، به میزبانی رامسر با معرفی برترین‌ها و برگزاری آیین اختتامیه در هتل کوثر رامسر به کار خود پایان داد

مدیر کل ورزشی و اردویی بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور گفت: مسابقات ورزشی بانوان جانباز و همسران ایثارگران سراسر کشور، با هدف پاسداشت مقام ایثار و تجلیل از نقش‌آفرینی‌های خانواده‌های جانبازان، از ۹ آذرماه در شهرستان رامسر استان مازندران آغاز شده بود تا ۱۲ آذرماه ادامه یافت.

ناصرعلی نژاد افزود: در این دوره از مسابقات، ۲۵۰ ورزشکار، مربی و عوامل فنی از ۲۵ استان کشور حضور یافته‌اند و شرکت‌کنندگان در دو رشته تنیس روی میز و دارت به رقابت پرداختند، این رقابت‌ها در دو رده سنی زیر ۴۵ سال و بالای ۴۵ سال برگزار شد.

وی اظهارداشت: در آیین اختتامیه مسابقات به نفرات و تیم‌های برتر، احکام قهرمانی و جوایز ویژه با حضور مدیر کل بنیاد شهید استان مازندران، مدیر کل امور بانوان استانداری و ورزشکاران برگزار شد.

این رویداد ملی به همت اداره‌کل ورزشی و اردویی بنیاد شهید و امور ایثارگران و با میزبانی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان مازندران برگزار شد.

همچنین سازمان سیاحتی کوثر و شرکت بیمه دی به عنوان نهاد‌های مشارکت‌کننده در برگزاری این مسابقات نقش‌آفرینی داشتند

وی گفت: هدف از اجرای چنین برنامه‌هایی، فراهم‌سازی فرصت‌های ورزشی برای بانوان جانباز و همسران ایثارگران، ایجاد هم‌افزایی میان استان‌ها، ارتقای روحیه نشاط و سلامت در میان جامعه ایثارگری و تقویت هویت جمعی آنان است.

در نتایج تیمی و در مسابقات تنیس روی میز تیم‌های تهران الف، کرمانشاه و اصفهان به ترتیب اول تا سوم شدند و در مسابقات دارت نیز اصفهان قهرمان، البرز نایب قهرمان و آذربایجان شرقی سوم شدند.