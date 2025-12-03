پخش زنده
برنامههای «عصر صبا»، «بهشتی در این حوالی»، «نبض کتاب»، «ایرانشهر» و «درنگ»، از شبکههای رادیویی پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه «عصر صبا»، مخاطبانش را به گفتوگویی صمیمانه و تعاملی درباره صفهای طولانی در بانکها و ادارهها دعوت میکند، گفتوگویی که قرار است با شنیدن تجربههای واقعی شنوندگان، نگاهی تازه به دلایل این معضل و راهکارهای مردمی برای کاهش زمان انتظار ارائه دهد.
این برنامه در قالب مجله عصرگاهی خود به سراغ موضوع «صفهای طولانی در ادارات و بانکها» میرود و بدون ورود تخصصی و در فضایی غیررسمی تلاش میکند با روایتها، گلایهها و پیشنهادهای مخاطبان، عوامل شکلگیری صفهای طولانی و راههای ساده، اما مؤثر برای مدیریت بهتر مراجعهها را بررسی کند.
شنوندگان در این برنامه میتوانند درباره مسائلی، چون تجربههای شخصی از اتلاف وقت در صفها، تأثیر کمبود نیرو یا نقص سیستمها، نقش خدمات الکترونیک در کاهش انتظار، و حتی راهکارهایی که خودشان به نتیجه رسیدهاند، صحبت کنند.
«عصر صبا»، در این گفتوگوی کاملاً مردمی از شنوندگان میخواهد تجربهها و نگاههای خود را از طریق پیامک، تماس تلفنی و پیامرسان برنامه درباره اینکه «چرا صفها طولانی میشوند» و «چه راهکارهایی میتواند زمان انتظار را کمتر کند» با دیگران به اشتراک بگذارند.
این برنامه با اجرای مهدی پر و تهیهکنندگی رضا عزتی، شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۷:۰۰ از رادیو صبا روی موج FM ۱۰۵،۵، پخش میشود.
برنامه پژوهشمحور «بهشتی در این حوالی»، تلاشی برای معرفی الگویی اصیل از آگاهی و مسئولیتپذیری است و با کندوکاو در اندیشههای شهید آیتالله بهشتی، پنجشنبهها از رادیو فرهنگ پخش میشود.
هدف اصلی تولید این برنامه، معرفی شهید بهشتی نه تنها به عنوان چهرهای تاریخی، بلکه به عنوان «هنرمندی در زیستن و ساختن» است، فردی که مسئولیتپذیری را یک وظیفه انسانی میدانست.
«بهشتی در این حوالی»، رویکردی نو در بازخوانی افکار شهید بهشتی دارد تا پلی میان اندیشههای ایشان و چالشهای روز جامعه برقرار سازد.
پخش صدای اصلی شهید، روایتهای اختصاصی از ملوکالسادات بهشتی فرزند شهید، سخنان کمتر شنیده از شهید بهشتی که عمق و آیندهنگری این متفکر را اثبات میکند از بخشهای محوری برنامه است.
برنامه تأکید دارد که بازخوانی اندیشههای شهید بهشتی، به ویژه در زمینه مدیریت کارآمد و نگاه انسانمحور، میتواند راهکارهای مناسبی برای درک بهتر مسائل کنونی جامعه ارائه دهد.
این برنامه تلاش دارد با نگاهی نو، چراغی از بلندای اندیشه و شخصیت این معلم انقلابی را روشن سازد.
«بهشتی در این حوالی»، با تهیهکنندگی فاطمه ترسا، هر هفته پنجشنبهها، ساعت ۱۱:۰۰، از رادیو فرهنگ پخش می شود.
برنامه «نبض کتاب»، امشب ساعت ۲۱:۰۰، از شبکه رادیویی نمایش، به تحلیل نمایشنامه ماندگار «همه پسران من» اثر آرتور میلر میپردازد.
«نبض کتاب»، با نگاهی تخصصی، دستاوردها و تاثیرات فلسفی و روانشناختی این نمایشنامه را در جامعه آمریکا تحلیل میکند.
«همه پسران من» از مهمترین آثار تاریخ ادبیات نمایشی است که اخلاق سرمایهداری، گناه پنهان قدرت و مسئولیت فردی و جمعی را در جامعه آن روز آمریکا هدف نقد قرار داد.
پژمان دادخواه و مجید حیدری، کارشناسان برنامه «نبض کتاب» هستند و مسئولیت تحلیل روانشناختی و فلسفی آثار نمایشی را بر عهده دارند و تهیهکنندگی برنامه نیز با حمزه علی محمدی است.
«نبض کتاب»، چهارشنبهها از شبکه رادیویی نمایش پخش میشود و به بررسی آثار ماندگار ادبیات نمایشی جهان، با رویکردی متفاوت و تحلیلمحور اختصاص دارد.
علاقهمندان به ادبیات نمایشی میتوانند این برنامه هفتگی را از موج اف.ام ردیف ۱۰۷.۵ مگاهرتز دنبال کنند.
ویژهبرنامه «ایرانشهر»، جمعه ۱۴ آذر، با تب تند شهرآورد و حضور کاراکتر طنز محبوب برنامه، استاد کمال همنشین، حالوهوای فوتبالی رادیو ایران را داغتر از همیشه میکند.
برنامهای پرهیجان که ترکیب اجرا، تحلیل و طنز را کنار هم میگذارد تا ساعتی شنیدنی برای طرفداران سرخابی بسازد.
ویژهبرنامه «ایرانشهر»، به مناسبت شهرآورد پایتخت، ساعت ۱۵:۱۵، به تهیهکنندگی حسین معصومی از رادیو ایران پخش میشود.
در این برنامه مهرناز فقیهی، حسین معتمدهاشمی و حامد نجمالهدی اجرای بخشهای مختلف را برعهده دارند و استاد کمال همنشین با نیشونوشهای طنزآمیز و روایتهای شیرین فوتبالیاش، فضای برنامه را شنیدنیتر میکند.
«ایرانشهر» در تعطیلی پایان هفته، با نبض داغ شهرآورد و چاشنی طنز، حالوهوای فوتبالی پایتخت را به خانه شنوندگان میآورد
در پی تعاملات میان شبکه نسیم و شبکه رادیویی فرهنگ، دو مجموعه به تفاهمی تازه برای تبادل و هم افزایی محتوایی دست یافتند. براساس این توافق، برنامه طنز، تحلیلی و سیاسی «درنگ» از هفته آینده در کنداکتور رسمی رادیو فرهنگ جای میگیرد.
طبق برنامهریزی انجامشده، نسخه صوتی «درنگ»، روزهای یکشنبه تا سهشنبه ساعت ۲۱ از امواج رادیو فرهنگ پخش خواهد شد، اقدامی که با هدف گسترش دامنه دسترسی مخاطبان و ایجاد تجربهای مشترک میان مدیوم شنیداری و تصویری صورت میگیرد.
«درنگ» از معدود تولیدات سیما در حوزه طنز بینالملل است که با ساختاری متفاوت و بهرهگیری خلاقانه و روزآمد از هوش مصنوعی توانسته به ویژه در میان جوانان، جایگاه قابل توجهی در گونه طنز سیاسی به دست آورد.
رادیو فرهنگ نیز با توجه به شعار تازه این شبکه با عنوان «شبکه زندگی»، در تلاش است تا حوزه سیاست را بهعنوان بخشی ضروری از آگاهی برای زیست اجتماعی پوشش دهد و محتوای تحلیلی معتبر را در قالبی جذاب به مخاطبان فرهیخته خود ارائه کند.