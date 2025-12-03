همزمان با روز جهانی توانیابان یک هزار نفر از خانواده‌ های دارای ۲ معلول و بیشتر کشور به حرم مطهر رضوی مشرف شدند.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر امور زائران بنیاد کرامت رضوی گفت: حدود ۵۰۰ نفر توان‌ یاب و به همین تعداد هم پدر و مادر یا پرستار توان‌ یابان امروز به مناسبت روز جهانی معلولان به حرم مطهر تشرف یافتند.

محمد معالی افزود: این افراد از دهم آذر تا چهاردهم مهمان حرم رضوی هستند.

وی ادامه داد: یکی از اقدامات بنیاد کرامت رضوی اجرای طرح «مهر درخشان رضوی» است و این طرح دهمین سال اجرای خود را سپری می‌ کند.

معالی گفت: در قالب این طرح زائران کم برخوردار و زیارت اولی توسط دفاتر نمایندگی بنیاد کرامت رضوی در نقاط مختلف کشور شناسایی و به صورت کاروان عازم مشهد می‌ شوند.

سوم دسامبر مصادف با ۱۲ آذر به نام روز جهانی معلولان نامگذاری شده است.