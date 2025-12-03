رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از آغاز یک نهضت جهادی برای تثبیت مالکیت و تسهیل صدور اسناد در مناطق روستایی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، حسن بابایی در نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال شهرستان تفت از صدور ۶۰۰ سند مالکیت قنوات برای نخستین‌بار در کشور و تحویل هزاران سند دیگر همزمان با سفر رئیس قوه قضاییه به یزد خبر داد و گفت: صدور ۶۰۰ برگ سند مالکیت قنوات در استان یزد برای نخستین‌بار در کشور انجام می‌شود.

وی همچنین از تحویل بیش از ۴۰۰ سند موقوفات، ۵۰۰ سند روستایی، ۲۴۰۰ سند مالکیت اراضی زراعی، ۲۵ سند حریم رودخانه‌ها و ۵۰ سند مربوط به آموزش‌وپرورش همزمان با این سفر خبر داد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأکید کرد: برای تثبیت مالکیت و تسریع در صدور اسناد در منطقه به اقدام جهادی نیاز داریم و سازمان ثبت شرایط لازم را برای روستاییان تسهیل خواهد کرد.

وی با اشاره به اقدامات ارزشمند صورت‌گرفته در ثبت استان یزد، مأموریت بعدی این اداره‌کل را اتمام صدور اسناد مالکیت املاک و اراضی روستایی عنوان و ابراز امیدواری کرد این فرآیند تا سفر بعدی به استان تکمیل شود.