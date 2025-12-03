پخش زنده
بیش از ۲ همت از محل اوراق مرابحه برای اجرایِ طرح های عمرانی خراسان جنوبی اختصاص یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، استاندار خراسان جنوبی در نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان گفت: مصوبات و تصمیمات اتخاذ شده در شورای برنامهریزی و توسعه استان باید گرهگشای امور مردم و پشتیبان سرمایهگذاران باشد.
هاشمی بر ضرورت اجرای دقیق مصوبات، حمایت از سرمایهگذاران و ارتقای بهرهوری در دستگاههای اجرایی تأکید کرد و موفقیت استان در جذب کامل اعتبارات قبل از پایان سال مالی را نتیجه تلاش کارشناسان مالی و پیگیری دقیق مدیران عنوان کرد .
وی همچنین به روز دانشجو اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه در آستانه این روز هستیم حضور مدیران در جمع دانشجویان و گفتوگو درباره طرح های مهم استان میتواند الهامبخش و اثرگذار باشد.
استاندار خراسان جنوبی صرفهجویی در مصرف انرژی را یک ضرورت جدی عنوان کرد و افزود: تمامی ادارات باید تا پایان سال به سیستم انرژی خورشیدی مجهز شوند.
هاشمی سند پیشرفت جامع استان که با همکاری دانشگاه، بسیج و گروههای جهادی تهیهشده را ارزشمند دانشت و گفت: برای تدوین این سند، سههزار پرسشنامه بهصورت میدانی در روستاها تکمیل شده و اجرای این سند نیازمند همراهی همه دستگاههاست.
وی ضمن گرامیداشت روز جهانی معلولین، دستگاهها را به مناسبسازی فضاهای اداری، رعایت سهمیه قانونی استخدام و تسهیل تردد افراد دارای معلولیت مکلف کرد و گفت: برخی دستگاهها حتی مسیر دسترسی مناسب ندارند و این نقص باید با قید فوریت اصلاح شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در جلسهی شورایِ برنامه ریزی و توسعه به جذبِ بیش از ۲ همت اعتباراتِ عمرانی برای خراسان جنوبی اشاره کرد و گفت: این اعتبارات از محل اوراق مرابحه برای اجرایِ طرحهای عمرانی استان اختصاص یافته است.
بهدانی همچنین از تنظیم و تصویبِ سند توسعهی شهرستانِ سربیشه از سوی گروه جهادی شهید کاووسی خبر داد .
وی با اشاره به بررسی آخرین وضعیتِ اعتباراتِ هزینهای ۲۱ دستگاه استانی از پرداختِ مانده مرخصی بازنشستگان سال ۱۴۰۳ در ماههای مهر و آبان خبر داد و گفت: ۵۰ درصد پاداش بازنشستگان کشوری نیز واریز شده و مابقی تا دو ماه آینده به بازنشستگان پرداخت میشود.