بیش از ۶۰۰ طرح عمرانی و آموزشی در استان چهارمحال و بختیاری اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس گفت: حذف مدارس کانکسی، اجرای طرحهای شهید پناهی، شهید رجایی و شهید سرایداران و توسعه هنرستانها در دستور کار قرار دارد.
کریم افزود: ۲۲۰ طرح احداث و طرحهای نیمهتمام و حدود ۳۸۰ طرح شامل تعمیرات اساسی، استانداردسازی سیستمهای گرمایشی، آسفالت، ایزوگام و تأسیسات است که با تلاش ۳۵ نیروی اداره کل و ۱۰ نیروی دفتر فنی و نظارت در حال انجام است.