برگزیدگان دومین جشنواره ملی رویش ویژه کودکان و نوجوانان توانیاب هم زمان با ۱۲ آذر روز جهانی افراد دارای معلولیت از سوی کانون پرورش فکری معرفی شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، این جشنواره در دو سطح کودکان و نوجوانان با نیازهای ویژه و معلمان مدارس و مربیان کانون در این حوزه و در دو بخش فیلمهای معرفی کتاب و ساخت کتابهای حسی و لمسی برگزار شد.
بر این اساس ۷۴۰ اثر در سراسر کشور تولید و حدود ۲۰ درصد آن به اداره کل آفرینشهای فرهنگی ارسال شد و گروههای داوری در نهایت ۱۴۸ اثر معرفی شده از استانهای مختلف کشور را مورد ارزیابی قرار دادند که در این میان در بخش معرفی کتاب با عنوان پویش ملی #کتابی_که_دوستش_دارم از میان ۸۳ فیلم راهیافته به مرحله پایانی ۴ اثر بهعنوان برگزیده و ۴ اثر بهعنوان شایسته قدردانی هر دو با اهدای لوح و جایزه نقدی معرفی و ۵ اثر موفق به دریافت لوح سپاس شد.
شرکتکنندگان در این بخش شامل کودکان و نوجوانان ۷ سال به بالا و دارای معلولیت جسمی- حرکتی/ آسیب شنوایی/ آسیب بینایی و سندروم داون با تهیه فیلمی کوتاه یک کتاب را به شکلی خلاق، جذاب و در حد توان خود به مخاطبان خود معرفی میکردند.
قرار است از یک مربی یا معلم هریک از این کودکان و نوجوانان که در ساخت این فیلمها با بچههای توانیاب همراه بودهاند نیز با اهدای لوح، قدردانی شود.
در همین حال گروه داوری بخش کتابهای حسی و لمسی با عنوان پویش ملی #هر_مربی_معلم_یک_کتاب_حسی_لمسی (ساخت کتاب حسی-لمسی از سوی معلمان و مربیان) و پویش #هر _مربی_معلم_یک_کتاب_ساده_نویسی_شده (ساخت کتابهایی با واژههای ساده برای کودکان با آسیب شنوایی) در نهایت از بین ۶۵ اثر راه یافته به بخش پایانی و با اهدای جایزه نقدی سه اثر را بهعنوان برگزیده و دو اثر را به عنوان شایسته قدردانی معرفی و به ۵ معلم و مربی دیگر نیز لوح سپاس اهدا کرد.
شرکتکنندگان در این بخش شامل معلمان مدارس استثنایی و مربیان همه مراکز فرهنگی هنری و فراگیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان میشد.
کتابهای حسی-لمسی با تصاویر برجسته و خط بریل، بهنحوی طراحی میشوند تا کودکان نابینا، کمبینا و حتی کودکان بدون مشکل بینایی هم بتوانند با آنها ارتباط برقرار کنند و لذت کتابخوانی برای آنان دوچندان شود همچنین کتابهای سادهنویسیشده نیز با متن و واژههای ساده تهیه شده تا کودکان و نوجوانان با نیاز ویژه شنوایی بتوانند به راحتی از این کتابها استفاده کنند.
کتابهای منتخب دومین دوره جشنواره نیز در سال آینده و در قالب برنامه سفر کتاب، به استانهای مختلف کشور ارسال میشود تا کودکان و نوجوانان و معلمان و مربیان بچههای دارای نیازهای ویژه بتوانند از این آثار بهرهمند شوند.
سفر کتاب با استفاده از کتابهای منتخب نخستین دوره جشنواره رویش از تیر ۱۴۰۴ از استان خراسان جنوبی آغاز شد و تا پایان سال در ۱۱ استان دیگر ادامه مییابد.
این گزارش میافزاید جشنواره رویش که دبیرخانه آن در اداره کل آفرینشهای فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان قرار دارد، با این باور که تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان با نیازهای ویژه، فراتر از آموزشهای رسمی مدارس، نیازمند برنامههای متنوع فرهنگی، هنری و مهارتی است بر این امر تاکید کرده است که این گروه از دانشآموزان، باید همچون دیگر همسالان خود فرصت تجربه، یادگیری و رشد در فضایی پویا و الهامبخش را داشته باشند.
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان همراه با سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور و بر اساس تفاهمنامه منعقدشده بین دو سازمان و در کنار جشنواره رویش رویداد «ما با هم توانمندیم» را نیز همزمان با ۱۲ آذر روز جهانی افراد دارای معلولیت در سراسر کشور برگزار میکنند.
این جشنواره در مسیر برقرارکردن عدالت آموزشی و فرهنگی تلاش کرده است بستری را برای کشف استعدادها، پرورش مهارتها و ایجاد فرصتهای برابر برای کودکان و نوجوانان با نیازهای ویژه فراهم کند تا آنان نیز بتوانند با اعتماد به نفس بیشتر در جامعه حضور یابند و مسیر زندگی خود را همگام و همراه با سایر افراد طی کنند.
بر اساس رای گروه داوری شامل ملیحه باقری، شیوا جعفری و آرزو جیرودی و از میان ۸۳ فیلم راهیافته به بخش نهایی
بدون درنظرگرفته رتبه، ۴ فیلم آریانا پورقاضی؛ نوجوان از استان گلستان، ضحی دهقانی؛ نونهال از استان یزد، محسن دهدست؛ نوخوان از استان آذربایجان غربی و آبتین کیانی؛ نوجوان از استان همدان را بهعنوان برگزیدگان این بخش معرفی کرد.
همچنین اثر مشترک دو کودک گروه سنی نونهال به نامهای امیرعباس خرم و محمدطاها محمودزاده از استان مازندران، زهرا فرجی؛ گروه سنی نوخوان از استان خراسان رضوی، ترنم احمدی؛ گروه سنی نونهال از استان همدان و نیلوفر زارعین؛ گروه سنی نونگاه از استان یزد بهعنوان آثار شایسته قدردانی شناخته شدند.
در همین حال علی بیاتی؛ گروه سنی نونهال از استان خراسان رضوی، پانیذ جوانمرد؛ گروه سنی نونگاه از استان سمنان، سنا بوزار؛ گروه سنی نونهال از استان گلستان، فاطمهزهرا بای؛ گروه سنی نونهال از استان گلستان و مریم سابقی؛ گروه سنی نوجوان از استان کرمان موفق به دریافت لوح سپاس شدند.
گروه داوی بخش «تولید کتابهای حسیلمسی» دومین جشنواره رویش در سال ۱۴۰۴ شامل مریم خاکسار تهرانی، پروانه انصار و مهتاب شهیدی، با بررسی تعداد ۶۵ اثر رسیده به دبیرخانه، آثار برگزیده، شایستهقدردانی و واجد دریافت لوح سپاس را بدون درنظر گرفتن رتبهبندی اعلام کردند.
بر این اساس سه کتاب «میهمانی در چمنزار» کار اکرم یوسفی با همکاری ریحانه کارگر و با متن بریل غلامعلی قربعلی از مرکز فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نجفآباد استان اصفهان، «احساسهای تو» کار فاطمه محمودی از مرکز کانون میانه استان آذربایجان شرقی، «موشی و هیچی» کار نسرین ریوندی از مرکز شماره ۱۸ کانون تهران به عنوان برگزیدگان این بخش معرفی شد.
دو کتاب حسی و لمسی «برههای ابری» کار وجیهه امینی از کانون اصفهان و «کرم سهنقطه» کار مرضیه منصوری از مرکز شماره ۳۰ کانون تهران شایسته قدردانی شناخته شد و کتابهای «دوستی» کار غزاله تیغافشان از مدرسه شماره ۲ دکتر خزائلی آموزش و پرورش استثنایی استان گیلان، «شب بخیر خرسکوچولو» کار مشترک طاهره شاهوردی، نغمه عطایی و سمیه توکلی از کانون استان اصفهان، «جوجه اردک زشت» کار خدیجه افتخاری از مدرسه امیدوار آموزش و پرورش استثنایی شهر بندرگز استان گلستان، «یه خانه بزرگ اندازه جنگل» کتاب سادهنویسی و حسیلمسی کار لعیا عبداللهی از مدرسه محمد مردانیآذر آموزش و پرورش استثنایی تبریز استان آذربایجان شرقی و «تو نوکطلا هستی» کار فاطمه آخوندی از مرکز کانون شهر درگز استان خراسان رضوی لوح سپاس دریافت کردند.