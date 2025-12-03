سی‌ویکمین کنگره ملی و ششمین کنگره بین‌المللی علوم و صنایع غذایی ایران با دریافت حدود هزار مقاله ازمحققان ودانش پژوهان حوزه صنایع غذایی دردانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ برجسته رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی در این همایش گفت: از مجموع مقاله‌های ارسالی به دبیرخانه این همایش دراین دانشگاه حدود ۸۶۰ مقاله مورد پذیرش قرار گرفت.

وی افزود: از بین مقاله‌های پذیرفته‌شده حدود ۱۲۰ مقاله به‌صورت سخنرانی ارائه و بقیه مقاله‌ها نیز در قالب پوستر در معرض دید شرکت‌کنندگان قرار خواهد گرفت.

رییس برگزاری ششمین کنگره بین المللی علوم وصنایع غذایی ایران با اشاره به اینکه ۴ پنل تخصصی سخنرانی نیز طی دو روزبرگزاری این کنگره پیش بینی شده است، تصریح کرد: همزمان با برگزاری این کنگره بین المللی، سومین رویداد «صدرا» نیز با حضور ۲۳ واحد تولیدی برتر حوزه صنایع غذایی کشورتوانمندی‌های خود را دراین بخش به نمایش گذاشتند.

برجسته تصریح کرد: برگزاری رویداد صدرا فرصتی بی‌نظیر برای ایجاد ارتباط مؤثر میان دانشگاه، صنعت و دانشجویان است و باعث ارتقای کاربردپذیری آموزش و توسعه مهارت‌های عملی دانشجویان می‌شود.

وی اضافه کرد که این اقدام کاملاً همسو با اهداف و برنامه‌های سند تحول و تعالی دانشگاه آزاد اسلامی انجام شده است.

رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی با اشاره به اینکه برگزاری ششمین کنگره بین المللی علوم وصنایع غذایی با حضور شرکت‌های معتبر صنعت غذایی کشور زمینه‌ای گسترده برای تبادل دستاورد‌های علمی، معرفی فناوری‌های نوین و شبکه‌سازی میان پژوهشگران و صنعتگران فراهم کرده است، گفت: برگزاری برنامه‌هایی از این دست با رویکرد سند تحول و تعالی دانشگاه آزاد اسلامی در جهت ارتقای پژوهش‌های کاربردی و ارتباط موثر دانشگاه با صنعت طراحی شده‌اند.

به گفته برجسته، برگزاری رویداد‌هایی از این دست به توسعه پژوهش‌های کاربردی، ایجاد حلقه کارآفرینی و اشتغال، و تقویت نقش دانشگاه‌ها در اقتصاد دانش‌بنیان کمک شایانی خواهد کرد و کاملاً مطابق با سیاست‌ها و اهداف سند تحول و تعالی دانشگاه آزاد اسلامی است.