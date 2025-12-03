به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، تیم‌های فوتبال شهید قندی یزد و پادیاب خلخال از ساعت ۱۵ در ورزشگاه شهید سلیمانی بافق در چارچوب هفته هفتم لیگ دو فوتبال کشور به مصاف هم رفتند.

شهید قندی که در دیدار‌های خانگی گذشته متوقف شده و هیچگاه طعم برد را نچشیده بود، ترک عادت نکرد و در این بازی هم به تساوی رسید.

این تیم پادیاب خلخال بود که توانست در دقیقه ۶۵ گل اول بازی را توسط امیرحسین اسماعیل زاده به ثمر برساند.

تلاش شهید قندی برای جبران این گل در دقایق پایانی نتیجه داد و علی بشیری در دقیقه ۸۸ موفق به گلزنی شد.

تیم فوتبال شهید قندی در هفت دیدار خود در لیگ دو فقط یک برد خارج از خانه کسب کرده و با پنج تساوی و یک باخت، هشت امتیازی است.