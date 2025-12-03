پخش زنده
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان قم گفت: در پنجمین دوره منطقهای توانمندسازی و مهارتافزایی تیمهای واکنش سریع هلال احمر کشور به میزبانی قم این تیمها توان خود را در برابر پاسخ گویی به تهدیدات نوین ارتقا میدهند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، محمدرضا بهرامی گفت: این دوره که از ششم تا هفدهم آذرماه ۱۴۰۴ برنامهریزی شده، با همکاری معاونت آموزش، پژوهش و فناوری جمعیت هلالاحمر در حال اجراست و هدف آن افزایش مهارتهای تخصصی نیروهای عملیاتی برای مقابله مؤثرتر با شرایط بحرانی و حوادث پیشرو است.
وی افزود: استانهای قم، البرز، ایلام، همدان، قزوین، مرکزی، کرمانشاه و کردستان از جمله شرکتکنندگان این دوره آموزشی هستند و شرکتکنندگان طی آن با آخرین شیوهها و تجهیزات امدادی، مدیریت شرایط اضطراری و روشهای واکنش سریع آشنا میشوند.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان قم گفت: این دوره آموزشی، بخشی از برنامههای جمعیت هلالاحمر برای ارتقای آمادگی نیروهای تخصصی و تقویت هماهنگی منطقهای در مواجهه با سوانح طبیعی و تهدیدات جدید به شمار میرود و نقش مهمی در افزایش تابآوری امدادی کشور خواهد داشت.