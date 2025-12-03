برگزاری همایش روز جهانی خاک در روستای قلعه چاهکوتاه
همایش روز جهانی خاک با حضور کارشناسان و مسئولان جهاد کشاورزی شهرستان بوشهر در روستای قلعه چاهکوتاه برگزار شد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بوشهر در این آیین با اشاره به اینکه یک خاک خوب باید بستر مناسبی برای کشت گیاه ایجاد کند، گفت: برای هر گیاه از خاک متناسب با آن استفاده میشود و آن خاک باید دارای ظرفیت جذب آب بالا، تهویه مناسب و مواد مغذی باشد.
محمود کیهان با بیان اینکه امروزه تغییر کاربریهای غیرمجاز در زمینهای کشاورزی رواج یافته، افزود: اگر یک هکتار زمین کشاورزی تغییر کاربری پیدا کند غذای ۲۰ نفر به طور مستقیم به خطر میافتد و این مهم گویای جایگاه ویژه خاک در زندگی است.
وی میگوید: خاکهای روستای قلعه چاهکوتاه، از زمینهای مرغوبی است که سال گذشته بالاترین و بهترین عملکرد را در شهرستان بوشهر داشت.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بوشهر در ادامه اضافه کرد: تغییر الگوی کشت در کشاورزی سبب بهبود روند کار میشود و این امر به کشاورزی پایدار در جامعه هم رونق میبخشد.