جلسه قرارگاه تأمین و مدیریت مصرف آب در قزوین با هشدار نسبت به بحران منابع، بر ضرورت توجه به مصرف در صنعت و فضای سبز و هماهنگی دستگاهها تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، جلسه قرارگاه تأمین و مدیریت مصرف آب در سالن جلسات شرکت آبفا برگزار شد و مدیران این مجموعه نسبت به بحران منابع آبی استان هشدار دادند.
ناصر لامعی، معاون خدمات مشترکین شرکت آبفای استان قزوین، در این نشست با اشاره به میزان بالای مصرف آب در شهرستان البرز گفت: «میانگین مصرف در این حوزه بالاست و باید کاربریها نهایت توجه را داشته باشند.»
وی افزود: دو بخش مهم صنعت و فضای سبز نیازمند مدیریت ویژه هستند و باید راهکارهای مناسبی برای بهبود وضعیت ارائه شود.
لامعی همچنین بر ضرورت مقابله با استفادههای غیرمجاز تأکید کرد و از احتمال مذاکرات جدی با مسئولان مرتبط خبر داد.
داراب بیرنوندی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان نیز در این جلسه با اشاره به شرایط دشوار آبی استان گفت: «امسال برای نخستین بار تا اواسط آبانماه بارندگی مؤثری در استان نداشتیم و عملاً دو تا سه ماه از سال آبی را از دست دادهایم.»
وی با هشدار نسبت به وضعیت بحرانی منابع آب، از تشدید جلسات هفتگی قرارگاه با حضور نمایندگان دستگاههای مرتبط و فرمانداران خبر داد.
مدیرعامل آبفا با یادآوری تجربه موفق مدیریت آب در تابستان گذشته، خواستار تداوم هماهنگی بین دستگاهی شد و تأکید کرد: «امسال نیز باید با عزمی قویتر و تجربه به دست آمده کار را ادامه دهیم.» بیرنوندی همچنین از مدیران خواست روزهای شنبه و چهارشنبه هر هفته را برای جلسات فوری مدیریت آب خالی نگه دارند تا تصمیمات لازم بدون وقفه اتخاذ شود.
وی با اشاره به پروژه انتقال آب از سد طالقان که بدون اعتبار عمرانی جدید آغاز شده، گفت: «در شرایط بحران نباید تنها به فکر تزریق اعتبار بود، بلکه باید با تصمیمگیری به موقع و مدیریت یکپارچه مشکلات را حل کرد.»
بیرنوندی ابراز امیدواری کرد: با ادامه همکاریها، تابستان پیش رو نیز با وجود چالشهای سخت مدیریت شود.