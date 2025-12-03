هماهنگی برنامه‌های هفته زن و روز مادر در کردستان هماهنگی برنامه‌های هفته زن و روز مادر در کردستان هماهنگی برنامه‌های هفته زن و روز مادر در کردستان هماهنگی برنامه‌های هفته زن و روز مادر در کردستان هماهنگی برنامه‌های هفته زن و روز مادر در کردستان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، در این جلسه نماینده ولی فقیه دراستان با تأکید بر نقش مؤثر بانوان در عرصه‌های مختلف علمی، فرهنگی و ورزشی در کشور گفت: معرفی دستاورد‌های بانوان و پرهیز از موازی‌کاری در اجرای برنامه‌ها باید اولویت اجرای برنامه‌ها باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین پورذهبی افزود: باید از این هفته به عنوان فرصتی برای معرفی دستاورد‌ها و نقش مؤثر زنان در جامعه استفاده شود.

حجت الاسلام سادات رئیس شورای هماهنگی سازمان تبلیغات اسلامی استان نیز با بیان اینکه برنامه‌های این هفته با مشارکت گسترده بانوان برگزارمی شود گفت: غبارروبی مزارشهدای زن، تجلیل از بانوان فرهیخته، برگزاری نشست تکریم همسران و مادران شهدا، برگزاری اردو‌های جهادی بانوان و همایش‌های مختلف فرهنگی وهنری ازجمله این برنامه‌هاست.

درادامه آژیر مشاور امور بانوان وخانواده استاندار کردستان هم از برگزاری جشنواره‌های مختلف بانوان فرهیخته، برپایی میزخدمت در ادارات و فضاسازی شهر به مناسبت گرامیداشت هفته زن و بزرگداشت مقام شامخ مادر خبر داد.

در پایان، هر کدام ازمشاوران امور بانوان ادارات وارگان‌های مختلف به بیان برنامه‌های دستگاه مربوطه درگرامیداشت هفته زن پرداختند.