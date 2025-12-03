دانشجویان و استادان دانشگاه به مناسبت «روز دانشجو» می‌توانند به صورت رایگان از اماکن فرهنگی، تاریخی و موزه‌های تحت مدیریت وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بازدید کنند.

دانشجویان و استادان دانشگاه‌های کشور با ارائه کارت شناسایی مرتبط می‌توانند روز‌های یکشنبه و دوشنبه ۱۶ و ۱۷ آذر به صورت رایگان از اماکن فرهنگی‌تاریخی و موزه‌های تحت مدیریت وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در سراسر کشور بازدید کنند.

بدیهی است موزه‌ها و امکان فرهنگی تاریخی از دستورالعمل‌های استانی در خصوص آلودگی هوا پیروی خواهند کرد.