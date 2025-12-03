تأکید استاندار گیلان بر تسریع در تعیین‌تکلیف طرح ۲۸۸ واحدی بنیاد مسکن تأکید استاندار گیلان بر تسریع در تعیین‌تکلیف طرح ۲۸۸ واحدی بنیاد مسکن تأکید استاندار گیلان بر تسریع در تعیین‌تکلیف طرح ۲۸۸ واحدی بنیاد مسکن تأکید استاندار گیلان بر تسریع در تعیین‌تکلیف طرح ۲۸۸ واحدی بنیاد مسکن تأکید استاندار گیلان بر تسریع در تعیین‌تکلیف طرح ۲۸۸ واحدی بنیاد مسکن تأکید استاندار گیلان بر تسریع در تعیین‌تکلیف طرح ۲۸۸ واحدی بنیاد مسکن تأکید استاندار گیلان بر تسریع در تعیین‌تکلیف طرح ۲۸۸ واحدی بنیاد مسکن تأکید استاندار گیلان بر تسریع در تعیین‌تکلیف طرح ۲۸۸ واحدی بنیاد مسکن تأکید استاندار گیلان بر تسریع در تعیین‌تکلیف طرح ۲۸۸ واحدی بنیاد مسکن تأکید استاندار گیلان بر تسریع در تعیین‌تکلیف طرح ۲۸۸ واحدی بنیاد مسکن تأکید استاندار گیلان بر تسریع در تعیین‌تکلیف طرح ۲۸۸ واحدی بنیاد مسکن تأکید استاندار گیلان بر تسریع در تعیین‌تکلیف طرح ۲۸۸ واحدی بنیاد مسکن تأکید استاندار گیلان بر تسریع در تعیین‌تکلیف طرح ۲۸۸ واحدی بنیاد مسکن تأکید استاندار گیلان بر تسریع در تعیین‌تکلیف طرح ۲۸۸ واحدی بنیاد مسکن تأکید استاندار گیلان بر تسریع در تعیین‌تکلیف طرح ۲۸۸ واحدی بنیاد مسکن

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، هادی حق‌شناس در این نشست که با حضور منوچهر خواجه‌دلویی برگزار شد، گفت: این جلسه فرصت مناسبی برای طرح دقیق مسائل، رفع ابهامات و بررسی روند اجرای پروژه‌های مسکن در استان فراهم کرد و مسیر تصمیم‌گیری را شفاف‌تر ساخت.

وی با بیان اینکه در تمامی طرح‌های عمرانی امکان بروز آسیب وجود دارد، افزود: هدف دستگاه‌های مسئول تعیین مقصر نیست، بلکه اولویت اصلی، کاهش آسیب‌ها و مدیریت مؤثر ادامه پروژه‌ها برای حفظ منافع مردم و دستگاه‌هاست.

حق‌شناس تشکیل کارگروه ویژه بررسی و جمع‌بندی پروژه‌های مسکن را از اقدامات مهم اخیر عنوان کرد و گفت: این کارگروه موظف است اطلاعات کامل پروژه‌ها شامل تعداد واحدها، متراژ و هزینه‌های تکمیل را در قالب یک جدول دقیق تدوین و ارائه کند.

استاندار گیلان همچنین به پیگیری‌های صورت‌گرفته برای تأمین امکانات فنی از جمله تسهیلات مرتبط با آسانسور اشاره کرد و افزود: این روند باید برای سایر پروژه‌ها نیز دنبال شود.

وی از مذاکرات با وزارت راه و شهرسازی برای ورود سازمان ملی زمین و مسکن در فرآیند آماده‌سازی پروژه‌ها خبر داد و گفت: برآورد‌ها نشان می‌دهد ورود این سازمان می‌تواند بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان از هزینه‌های نهایی پروژه‌ها کاهش دهد.

در ادامه، رئیس بنیاد مسکن کشور با اشاره به عوامل کندی اجرای طرح‌ها گفت: بخشی از تأخیر‌ها ناشی از شرایط تحریمی و بخشی نیز مربوط به طراحی اولیه و ترکیب پروژه‌هاست که با الگو‌های استانداردی مانند نهضت ملی مسکن متفاوت بوده است.

خواجه‌دلویی افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد میزان منابع تزریق‌شده در دوره‌های مختلف پاسخگوی نیاز واقعی پروژه‌ها نبوده و باید با تدوین راهکار‌های عملیاتی، مسیر تکمیل و تحویل واحد‌ها برای متقاضیان مشخص شود.

وی از تدوین برنامه دقیق مالی برای هر واحد مسکونی شامل میزان آورده متقاضی و تعهدات باقی‌مانده خبر داد و افزود: با توجه به تفاوت مساحت واحدها، لازم است سهم نهایی هر متقاضی به‌صورت شفاف تعیین شود.

رئیس بنیاد مسکن کشور همچنین از تلاش برای تأمین بخشی از هزینه‌های آماده‌سازی از محل ردیف‌های سازمان ملی زمین و مسکن و نیز حمایت از دهک‌های پایین از طریق حساب ۱۰۰ امام (ره) و کمیته امداد خبر داد.

خواجه‌دلویی گفت: امکان استفاده از بخشی از ۱۳۰۰ دستگاه آسانسور خریداری‌شده برای مسکن مهر نیز برای پروژه‌های گیلان وجود دارد.

وی مشکلات فنی مانند لزوم تحکیم بستر را از عوامل افزایش هزینه و زمان اجرای طرح‌ها دانست و افزود: منطق حمایت از متقاضیان وجود دارد و تلاش می‌کنیم بخشی از فشار‌های مالی جبران شود.

رئیس بنیاد مسکن کشور با تأکید بر ضرورت تفکیک فاز‌های پروژه در قرارداد‌های بانکی تصریح کرد: با انجام این کار، امکان تزریق تسهیلات و به‌روزرسانی پیشرفت فیزیکی فراهم می‌شود و روند پرداخت‌ها سرعت می‌گیرد.

خواجه‌دلویی در پایان ابراز امیدواری کرد که ظرف دو هفته آینده برنامه مالی و زمانی پروژه‌ها نهایی شود تا متقاضیان از میزان پرداختی خود تا زمان تحویل واحد مطلع باشند و روند اجرای پروژه‌ها با سرعت بیشتری ادامه یابد.