به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مرکزی در دومین جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان گفت: تاکنون ۷۹ درصد تسهیلات تبصره ۱۸ تحقق یافته و با توجه به فرصت سه ماهه باقی‌مانده، پیش‌بینی می‌شود ۱۰۰ درصد این تسهیلات پرداخت شود.

محمدباقر آقاعلیخانی افزود: در بخش‌های جز ۱ و ۲ هفت نیز آمار و ارقام تسهیلات تکلیفی اعلام شد و مجموع این تسهیلات در حوزه اشتغال‌زایی استان بالغ بر ۲ همت است که به بانک‌های عامل و دستگاه‌های متولی تخصیص یافته و سهم هر شهر نیز مشخص شده و طرح‌ها هم از ماه آینده به بانک‌ها معرفی خواهند شد.

آقاعلیخانی با بیان اینکه مدل‌های جدید ارائه تسهیلات با توجه به تغییرات اخیر، به ویژه در حوزه اقتصاد دیجیتال و فناوری اطلاعات، در دستور کار قرار دارد، گفت: باید در حوزه اشتغال جوانان کار کرد و از طرفی منابع اختصاص یافته به استان هم باید به‌صورت کامل محقق شوند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان نیز با اشاره به آخرین وضعیت اشتغال‌های ثبت‌شده در سامانه ملی رصد گفت: بر اساس برنامه مصوب شورای عالی اشتغال، استان مرکزی در سال ۱۴۰۴ موظف به ایجاد ۹ هزار و ۳۲۸ فرصت شغلی است که تاکنون ۵ هزار و ۱۷۰ مورد توسط کاربران دستگاه‌های اجرایی در سامانه ثبت شده و بیش از ۵۰ درصد هدف محقق شده است.

مختار احمدی افزود: دستورکار بعدی کارگروه مربوط به آخرین وضعیت تسهیلات تکلیفی و تبصره‌ای قانون بودجه بود که تسهیلات تبصره ۱۸ عمدتاً به بخش کارفرمایی اختصاص یافته و تاکنون نزدیک به ۸۰ درصد آن پرداخت شده است.