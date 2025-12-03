به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس دانشگاه علوم پزشکی فسا گفت: این روش یکی از روش‌های جدید پایش عصب در هنگام جراحی‌های ستون فقرات و مغز است که وضعیت لحظه ایی عصب را به جراح اطلاع می‌دهد و با اجرای این روش مداخله ایی درمانی علاوه بر رفع عارضه‌های بعد از عمل جراحی مغز و اعصاب، بیمار سریعتر بهبود می یابد.

دکتر پزشکی با بیان اینکه جراحی‌های مغز و ستون فقرات از حساس‌ترین حوزه‌های جراحی محسوب می‌شود که نیازمند روش‌هایی برای به حداقل رساندن خطر آسیب‌های عصبی است ، افزود: لزوم توجه به مخاطرات و عوارض بعد از جراحی ستون فقرات و مغز برای بیماران ضروری است.