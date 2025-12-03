تکواندو زیر ۲۱ سال جهان؛ صعود زندی به مرحله نهایی، اشرافی برنزی شد

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های تکواندو زیر ۲۱ سال قهرمانی جهان از امروز در کنیا آغاز شد.

در روز نخست این مسابقات، ابوالفضل زندی در وزن منهای ۵۸ کیلوگرم در مرحله نیمه نهایی «گابریل فونسکا» از برزیل را در دو راند و با نتایج ۱۶ بر صفر و ۷ بر صفر شکست داد و به دیدار نهایی راه یافت.

زندی پس از یک دور استراحت، «چکاراوراتی» از هند را در دو راند متوالی شکست داد و در ادامه برابر «روجاس» از اکوادور هم با همین نتیجه صاحب برتری شد و سپس «کورتس» از مکزیک را نیز از پیش رو برداشت و راهی مرحله نیمه نهایی شد و مدال برنز خود را قطعی کرد. نماینده کشورمان برای کسب مدال طلا به دیدار «ماگمدوف» از روسیه (پرچم wt) خواهد رفت.

امیرمحمد اشرافی در مرحله نیمه نهایی مسابقات وزن ۸۷+ کیلوگرم در پیکار با «کابلان» از قزاقستان ۱۰ بر ۳ نتیجه را واگذار کرد و به نشان برنز دست یافت. اشرافی کار خود را با برتری ۲ بر صفر مقابل «چاربل راد» از لبنان آغاز کرد و سپس «لیسیتسن» (پرچم فدراسیون جهانی) را با همین نتیجه از پیش رو برداشت.

همچنین سارا صوفی در وزن به اضافه ۷۳ کیلوگرم پس از پیروزی مقابل تکواندوکاری از استرالیا، در دور دوم مقابل نماینده آمریکا باخت و حذف شد.

مسابقات تکواندو زیر ۲۱ سال جهان با حضور ۴۵۲ تکواندوکار از ۷۵ کشور در نایروبی کنیا در حال برگزاری است.