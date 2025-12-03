استاندار یزدگفت: در قانون بودجه کشور ۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد از محل فعالیت‌های یزد پیش‌بینی شده، اما سهم اعتبارات عمرانی استان تنها ۶ هزار میلیارد تومان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدرضا بابایی در نشست شورای اداری استان که به ریاست رئیس قوه قضائیه و با حضور جمعی از مدیران و مسئولین برگزار شد، با تأکید بر نقش ملی استان در ابعاد گوناگون، خواستار حمایت ویژه دستگاه قضا برای رفع موانع طرح‌های پیشران و تقویت زیرساخت‌های یزد شد.

وی با بیان اینکه یزد در طول تاریخ با کمترین امکان و بیشترین قناعت، بزرگترین افتخارات را برای ایران رقم زده است، گفت: امروز نیز این استان در ابعاد مختلف تولید، اشتغال، سلامت، آموزش، انرژی، گردشگری و صنعت نقشی ملی ایفا می‌کند.

استاندار با اشاره به اینکه بیش از ۴۵ درصد تخت‌های بیمارستانی یزد در خدمت هم‌میهنان سایر استان‌هاست، افزود: همچنین بیش از ۴۲ درصد بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی در استان، غیر یزدی هستند و یزد کمترین نرخ بیکاری مردان کشور را دارد.

وی با بیان اینکه در قانون بودجه کشور حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد از محل فعالیت‌های یزد پیش‌بینی شده، اما سهم اعتبارات عمرانی استان تنها حدود ۶ هزار میلیارد تومان است، این آمار را نشانه خدمت‌رسانی یزد فراتر از ظرفیت خود به کشور دانست.

بابایی تأکید کرد: با وجود این نقش ملی، زیرساخت‌های حیاتی استان متناسب با این نقش تقویت نشده است و در تکمیل آنها با محدودیت جدی مواجه هستیم.

استاندار یزد همچنین به تشریح درخواست‌های مشخص استان از دستگاه قضا پرداخت و با اشاره به لزوم تحقق عدالت در توزیع بودجه، خواستار تعریف «سهم خدمات ملی» برای استان‌هایی با نقش فرااستانی شد تا خدمات آنها جبران شود.

وی با بیان اینکه طرح انتقال آب، شریان آینده استان است، خواستار تشکیل کارگروه ویژه صیانت از خطوط انتقال آب با ضمانت قضایی و همچنین حمایت برای تسریع در صدور مجوز‌های زیست‌محیطی و حقوقی این طرح‌ها شد.

بابایی با اشاره به لزوم کمک به تأمین مالی خط دوم انتقال آب از خلیج فارس از محل واگذاری معادن، از دستگاه قضایی خواست برای رفع موانع حقوقی این واگذاری‌ها مساعدت کند.

استاندار یزد با بیان اینکه بسیاری از واحد‌های تولیدی در تأمین ارز یا تسهیلات بانکی دچار مشکل هستند، حمایت و نظارت قضایی بر این حوزه را برای حفظ تولید و اشتغال کشور ضروری خواند و خواستار تخصیص سهم ویژه تسهیلات برای یزد شد.

وی مسیر‌های مواصلاتی یزد را کریدور مرکزی کشور عنوان کرد و گفت: با حمایت قضایی در حل مسائل تملکی و حقوقی، این کریدور‌ها سریع‌تر تکمیل خواهند شد و نفع آن ملی خواهد بود.

بابایی با بیان اینکه یزد قصد دارد یکی از پایلوت‌های دولت هوشمند باشد، درخواست کرد تا استان با رفع موانع حقوقی و قضایی تبادل داده‌ها، در این مسیر مورد حمایت قرار گیرد.

استاندار یزد تعیین تکلیف اراضی بالتکلیف و موقوفه، تنظیم رژیم حقوقی برای عواید مالیات بر ارزش افزوده در اقتصاد دریامحور (سواحل مکران) و تفویض اختیار برای بهره‌مندی استان از بخشی از اموال مکشوفه قاچاق را از دیگر درخواست‌های استان برشمرد.

وی در پایان سخنان خود با بیان اینکه یزد استانی است که بیش از ظرفیت بومی خود برای کشور کار می‌کند، تأکید کرد: حمایت از این استان، حمایت از یک الگوی موفق توسعه ملی است.