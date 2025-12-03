پخش زنده
مه شدید تردد در محورهای ارتباطی شهرستان پلدشت را با کندی کواجه کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مه شدید در شهر و محورهای ارتباطی شهرستان پلدشت تردد وسایل نقلیه را در این محورها با کندی مواجه کرده است
مه شدید که از نصف شب بدنبال کاهش دما و دیگر فعل و انفعالات جوی شهر و محورهای ارتباطی شهرستان پلدشت را در بیرگرفته است موجب شده تردد در این محورها به کندی صورت بگیرد و از رانندگان عزیز توصیه میشود از چراغ مه شکن و یا چراغ بزرگ با نور پایین و با رغایت فاصله طولی مناسب و پرهیز ار سرعت غیر مجاز در محورهای ارتباطی شهرستان پلدشت تردد نمایند
این وضعیت که در اثر کاهش دمای هوا به وجو. د آمده است دید افقی را به حدود ۱۰ مکتر کاهش داده و رانندگی در جادهها را با مشکلاتی مواجه کرده است.