به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مه شدید در شهر و محور‌های ارتباطی شهرستان پلدشت تردد وسایل نقلیه را در این محور‌ها با کندی مواجه کرده است

مه شدید که از نصف شب بدنبال کاهش دما و دیگر فعل و انفعالات جوی شهر و محور‌های ارتباطی شهرستان پلدشت را در بیرگرفته است موجب شده تردد در این محور‌ها به کندی صورت بگیرد و از رانندگان عزیز توصیه می‌شود از چراغ مه شکن و یا چراغ بزرگ با نور پایین و با رغایت فاصله طولی مناسب و پرهیز ار سرعت غیر مجاز در محور‌های ارتباطی شهرستان پلدشت تردد نمایند

این وضعیت که در اثر کاهش دمای هوا به وجو. د آمده است دید افقی را به حدود ۱۰ مکتر کاهش داده و رانندگی در جاده‌ها را با مشکلاتی مواجه کرده است.