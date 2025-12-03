به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ امیر عباس جعفری فرماندار شهرستان نقده از برپایی نمایشگاه مددجویان کمیته امداد امام خمینی ره شهرستان نقده خبر داد و افزود: این نمایشگاه در ۱۵ غرفه برای عرضه محصولات خانگی و دستاورد‌های مددجویان کمیته امداد برپا شده است و ما سعی داریم با رایزنی از طریق بانک‌های عامل تسهیلات لازم را در اختیار این کارآفرینان قرار دهیم که اکثراً سرپرست خانواده هستند و همچنین تلاش داریم جهت عرضه تولیداتشان یک نمایشگاه دائمی در اختیارشان قرار بدهیم تا به خود اشتغالی و خودکفایی برسند.

حجت الاسلام تقی مرادپور رئیس کمیته امداد امام خمینی ره نقده از خودکفایی ۲۳۲ نفر از مددجویان در سال گذشته خبر داد و افزود برای این عزیزان ۴۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده که ۱۱۹ نفر به بانک‌ها معرفی شده‌اند و امسال نیز با اعتبار ۶۴ میلیارد تومان از اعتبارات و منابع بانکی سعی داریم ۲۰۰ نفر از مددجویان این نهاد را از چرخه حمایتی خارج کنیم.

هدف از برپایی نمایشگاه حمایت از کسب کار‌های خرد و مددجویان این نهاد و ایجاد زمینه بازیابی بر محصولات تولیدی عنوان شده است.

نمایشگاه اشتغال و توانمندی مددجویان کمیته امداد امام خمینی ره تا ۱۵ آذر ماه در محل سالن ۹ دی سپاه دایر و بازدید و خرید برای عموم آزاد است.