به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، جهاد کشاورزی شهرستان مریوان در راستای حمایت از دامداران و توسعه پایدار بخش دامپروری، طرح همزمان‌سازی فحلی دام را در روستاهای هدف به اجرا گذاشته است.

این طرح با استقبال دامداران همراه بوده و نتایج اولیه آن نشان‌دهنده افزایش چشمگیر تعداد بره‌ها و در نتیجه بهبود وضعیت اقتصادی روستاییان است.

طرح همزمان‌سازی فحلی دام با محوریت افزایش دوقلوزایی، کاهش فاصله زایش و ارتقای صفات تولیدمثلی دام‌ها طراحی شده و تاکنون برای بیش از ۱۲۰۰ رأس دام دامداری‌های منطقه اجرا شده است.