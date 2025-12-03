پخش زنده
طرح همزمانسازی فحلی دام با هدف افزایش تولید در شهرستان مریوان در حال اجراست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، جهاد کشاورزی شهرستان مریوان در راستای حمایت از دامداران و توسعه پایدار بخش دامپروری، طرح همزمانسازی فحلی دام را در روستاهای هدف به اجرا گذاشته است.
این طرح با استقبال دامداران همراه بوده و نتایج اولیه آن نشاندهنده افزایش چشمگیر تعداد برهها و در نتیجه بهبود وضعیت اقتصادی روستاییان است.
طرح همزمانسازی فحلی دام با محوریت افزایش دوقلوزایی، کاهش فاصله زایش و ارتقای صفات تولیدمثلی دامها طراحی شده و تاکنون برای بیش از ۱۲۰۰ رأس دام دامداریهای منطقه اجرا شده است.