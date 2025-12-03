به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مشاور فرمانده سپاه شهدای استان آذربایجان غربی و جمعی از مسئولین استانی و شهرستانی با حضور در خانواده شهید اسماعیل و حسن قاسم زاده از صبر و استقامت مادر این دو شهید بزرگوار تجلیل و قدردانی کردند

سردار سعید قربانژاد در این دیدار خانواده‌های شهداء را چشم و چراغ مردم عنوان کرد و گفت: ما امروز هر چه داریم به برکت خون پاک شهدا است و وظیفه داریم راه شهدای عزیز مان را که همان راه عزت و سر بلندی است ادامه دهیم.

شهیدان سرافراز اسماعیل قاسم زاده در اردیبهشت ماه سال ۱۳۶۲ در منطقه شرهانی و شهید حسن قاسم زاده در شهریور ماه سال ۱۳۸۴ بر اثر ترور گروهک‌های منافق و تروریستی در روستای شیدی شهرستان پلدشت به درجه رفیع شهادت نایل شدند.