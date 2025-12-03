برنامه ترکیبی و طنز اجتماعی «شهر قشنگ» و سری جدید مسابقه «ماندنی‌ها»، به زودی از شبکه نسیم پخش خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه «شهر قشنگ»، به تهیه‌کنندگی حسین قطبی‌زاده و کارگردانی محمدمهدی رضائی، با نگاهی طنز اجتماعی و آموزشی، به زودی از شبکه نسیم، پخش می شود.

شبکه نسیم در تازه‌ترین تولید خود، برنامه ترکیبی «شهر قشنگ» را با محوریت طنز اجتماعی و آموزش برای مخاطبان خانواده آماده کرده است. این برنامه شامل ۴۰ قسمت ۲۵ دقیقه‌ای است و شنبه تا دوشنبه هر هفته ساعت ۱۸:۳۰ پخش خواهد شد.

در این برنامه، جمعی از بازیگران شناخته‌شده تلویزیون از جمله علی غریب، خشایار راد، بهراد خرازی، مهران رجبی، افشین سنگ‌چاپ، عباس محبوب، کاظم نوربخش، فریبا ترکاشوند، ساقی زینتی و پانته‌آ کی‌قبادی به ایفای نقش پرداخته‌اند.

«شهر قشنگ» با ترکیب سرگرمی و آموزش، تلاش دارد ضمن ایجاد لحظاتی شاد و مفرح، پیام‌های اجتماعی و فرهنگی را به شکل جذاب و قابل فهم به مخاطبان ارائه کند.

سری جدید مسابقه «ماندنی‌ها» به زودی از شبکه نسیم پخش می‌شود.

سری جدید مسابقه تلویزیونی «ماندنی‌ها»، به تهیه‌کنندگی افشین حسین‌خانی و با اجرای عباس طاهریان، به‌زودی از شبکه نسیم پخش می شود.

شبکه نسیم با هدف سرگرمی و افزایش آگاهی مخاطبان، سری جدید مسابقه «ماندنی‌ها» را برای علاقه‌مندان آماده کرده است. این مسابقه با محوریت اطلاعات عمومی طراحی شده و در هر مرحله، یک شرکت‌کننده توسط دیگر رقبا حذف می‌شود.

این برنامه تلاش دارد ضمن ایجاد لحظاتی جذاب و هیجان‌انگیز، دانش و اطلاعات عمومی مخاطبان را به چالش بکشد و تجربه‌ای متفاوت از مسابقات تلویزیونی ارائه کند.