در نشست هماهنگی اجلاسیه شهدای دانشگاه فرهنگیان استان ایلام، بر ضرورت برنامه‌ریزی منسجم و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت برای برگزاری این یادواره تأکید شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ حجت‌الاسلام والمسلمین «اله نور کریمی‌تبار» نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام، در این نشست با بیان اینکه زنده نگه داشتن یاد و نام شهدا یک مسئولیت فرهنگی مهم است، گفت: در شرایط کنونی، حرکت در مسیر شهدا، ولایت‌پذیری و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد.

وی با اشاره به ضرورت تولیدات مکتوب در حوزه دفاع مقدس، تالیف کتاب درباره شهدای دوران دفاع مقدس به‌ویژه شهدای شاخص استان را از اقدامات مهم فرهنگی برشمرد و خواستار توجه ویژه نویسندگان و پژوهشگران ایلامی به این موضوع شد.

اجلاسیه ۱۸ شهید دانشگاه فرهنگیان استان ایلام، ۲۳ آذرماه سال جاری در ایلام برگزار می‌شود. استان ایلام ۲۶ شهید دانشجو تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.