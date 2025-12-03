برنامه ریزی دقیق و هدفمند موجب توسعه پایدار روستاهاست
برنامهریزی دقیق و هدفمند در راستای توسعه پایدار روستاها امری ضروری است و دهیاران با برنامه روستاهای آبادی را رقم خواهند زد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛ علی حیرانی مدیر کل دفتر امور روستایی استانداری آذربایجان غربی در جمع دهیاران شهرستان تکاب گفت: اجرای طرحهای هادی محور اصلی ساماندهی کالبدی و توسعه زیرساختی روستاهاست، وی از دهیاران خواست در راستای تکمیل و بهروزرسانی این طرحها، پیگیریهای لازم را بهطور جدی در دستور کار قرار دهند.
حیرانی با اشاره به اهمیت استفاده از پتانسیلها و ظرفیتهای منطقهای گفت: بهرهگیری از قابلیتهای موجود در حوزههای معدنی، کشاورزی، دامداری، گردشگری و صنایعدستی میتواند نقش تعیینکنندهای در توسعه اقتصادی و افزایش سطح رفاه روستاییان داشته باشد.
وی گفت: برنامهریزی بر پایه ظرفیتهای بومی، زمینهساز اشتغال پایدار و کاهش وابستگی به منابع دولتی خواهد بود.
حیرانی همچنین بر ضرورت تدوین و اجرای طرحهای درآمدزایی دهیاریها تأکید کرد و افزود: دهیاریها باید با شناسایی فرصتهای محلی و تدوین طرحهای اقتصادی قابل اجرا، نسبت به ایجاد منابع درآمدی پایدار اقدام کنند.
وی همچنین حمایت از طرحهای اشتغالزا برای روستاییان را از اولویتهای اصلی توسعه روستاها دانست و گفت: ایجاد زمینههای اشتغال متناسب با ظرفیت هر روستا، از مهمترین عوامل ماندگاری جمعیت و جلوگیری از مهاجرت خواهد بود.
مدیرکل دفتر امور روستایی در پایان، نقش دهیاران را به عنوان حلقه ارتباطی مردم و دستگاههای اجرایی مهم و اثرگذار توصیف کرد و بر لزوم تعامل سازنده، برنامهریزی دقیق و پیگیری مستمر طرحها و پروژههای توسعهای تأکید کرد.