به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، ارادت به شهدا بسیاری را به یادوراه شهدای دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند کشاند.



دانشگاه ازاد اسلامی بیرجند مفتخر به میزبانی پنج شهید است ۴ شهید گمنام و شهید علیرضا حسینی که در گمنامی به سر می برد تا اینکه تشخیص هویت شد و مادرش هر سال از تهران برای دیدارش به بیرجند می آید.



در این یادواره عزیزی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند نیز از رشادتهای شهدا گفت و قدرت کنونی ایران را نتیجه ایثار رزمندگان عنوان کرد.









