به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در دیدار تولیت‌های بقاع متبرکه با علما، آیت الله سبحانی گفت: هر کجا امامزادگان حضور دارند، معنویت، کار خیر و نذورات بیشتر می‌شود و این ظرفیت ارزشمند باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه نباید اجازه داد با گذر زمان، اسلام همچون یک افسانه به فراموشی سپرده شود، تأکید کرد: حفظ بقاع و مکان‌های مذهبی نقشی اساسی در حفظ معارف اسلامی دارد.

این مرجع تقلید خواستار توجه بیشتر آستان‌های مقدس به اجرای برنامه‌های فرهنگی شد و گفت: در مسائل کلامی باید از افراد نخبه و توانمند بهره گرفت تا پاسخگوی نیاز‌های اعتقادی مردم باشند.

دیدار تولیت‌های بقاع متبرکه با آیت الله مکارم شیرازی بدون حضور خبرنگاران برگزار شد.

در این دیدار ها، تولیت‌ها گزارشی از فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی آستان‌های خود، به‌ویژه در مناسبت‌هایی همچون اربعین و ماه مبارک رمضان ارائه کردند.

تولیت‌های بقاع متبرکه به منظور شرکت در اجلاسیه آستان‌های مقدس و بقاع متبرکه ایران اسلامی به قم سفر کردند، که این اجلاسیه فردا در مسجد مقدس جمکران برگزار می‌شود.